Marko: "Verstappen lastikleri mahvetmeden sınırda sürdü"

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Amerika Grand Prix'sinin ardından nadir görülen bir şey yaşandı ve Helmut Marko, Red Bull adına podyuma çıkan isim oldu.

Podyum kutlaması oldukça keyifliydi ve Lewis Hamilton, Marko'yu epey ıslattı.

Yarışın ardından konuşan Marko, gülerek şöyle dedi: "Lewis'in elinde hâlâ biraz şampanya vardı! Şişesinin boş olduğunu düşünmüştüm ama öyle değilmiş, sanırım podyum konusundan benden daha tecrübeli.! Sonuç olarak şu anda sırılsıklamım."

Marko, pit stopta yaşanan problemi de gülerek anlattı.

"Bu yıl pit stoplarda neredeyse hiç hata yapmadık, bu yüzden Max'in pit stopun seyircilere yönelik olduğunu söylemeliyim, sadece -yarışı- biraz daha heyecanlı hale getirmek istedik!"

"[Şaka bir yana] Max'in bu pit stoptan 'hiç hoşlanmadığını' söylemek gerek. Fakat biz ona hemen 'konsantre ol Max' dedik ve o da iki güzel geçişle bunu harika şekilde yaptı."

Verstappen yıllar öncesine göre daha olgun

Marko'ya göre Verstappen büyük bir olgunluğa ulaştı ve Amerika GP bunun en net örneğiydi.

"O çok özel biri. Pit stoptan sonra lastiklerini mahvetmeden sınırda sürdü. Son turlarda Lewis, Max'ten daha fazla kayıyordu."

"Bu da Max'in geçen yıla kıyasla ne kadar olgunlaştığını gösteriyor."

"Şimdi Max ile sezonun bir daha alıp, 14 galibiyetle bir sezonda en çok zafer alan pilot olmasını istiyoruz. Perez'in de şampiyonayı ikinci bitirmesini istiyoruz, kalan yarışlar için hedeflerimiz bunlar."

Marko, Dietrich Mateschitz'in kaybının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

"Dün büyük bir şok yaşadım. Sağlığının kötü olduğunu biliyorduk ama hafta ortasında onunla konuştum ve sesi iyi geliyordu. Bana 'Meksika'dan sonra tekrar görüşeceğiz Helmut' dedi."

"Sonrasında böyle bir şey olduğunda, sert bir darbe hissediyorsunuz. Onun harika bir karakteri vardı. Neyse ki bugün doğru cevabı verdik, yani cevap burada doğru kelime değil ama Didi'nin hoşuna gidecek bir performans sergiledik."

"Pit stoplarla işi kendi adımıza biraz fazla heyecanlı hale getirdik ama bu, Max'in performansını daha da etkileyici kıldı."

"Dün son derece üzgündük ama bugün mutlu ve her şeyden önemlisi gururlu olabiliriz."