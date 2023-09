Marko: "Verstappen lastik kullanımında en iyisi"

Hollandalı pilot, Japonya'da gerçekleştirilen yarışta bu yılki 13. galibiyetini elde etti ve Red Bull'un takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmasını sağladı.

Bu yıla damgasını vuran ve neredeyse hiç hata yapmayan Verstappen'in de gelecek hafta sonu Katar'da şampiyon olması bekleniyor.

Sky Almanya'ya konuşan Helmut Marko, takımın elde ettiği şampiyonluktan memnun olduğunu belirtti ve Verstappen'i övdü.

Marko, "Harika bir sezon geçirdik, bunun doruk noktası da Honda'nın kendi pistinde elde ettiğimiz şampiyonluk oldu."

"Elbette şampiyonluğu son yarışta değil de sezon bitmeden çok önce kazanmak çok sevindirici."

"Böylesi bir üstünlük bizim için bile alışılmadık olsa da, mükemmel geçen yılımıza mükemmel uyuyor."

"Max'in performansı inanılmazdı. Başlangıçta her iki McLaren pilotunu da arkasında tuttu ve ardından yarışı kendinden emin şekilde kontrol etti."

"Saf hız açısından da kendini geliştirdi ve benzer sonuçları kolayca alabiliyor."

"Dahası, Max'in lastiklerle nasıl çalışılacağını diğerlerinden daha iyi öğrendiğini düşünüyorum."

"Çok hızlı sürüyor ama durumu kontrol altında tutuyor. Bence sadece Lewis Hamilton bu açıdan onunla kıyaslanabilir." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory in the race and securing the 2023 Constructors title

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images