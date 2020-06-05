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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen koronavirüs konusunda endişeli, ama bu iyi bir şey"

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Marko: "Verstappen koronavirüs konusunda endişeli, ama bu iyi bir şey"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Haz 2020 07:04

Helmut Marko'ya göre, Max Verstappen koronavirüs nedeniyle endişeli olduğunu itiraf etti.

Formula 1'de yeni sezon Temmuz'un ilk haftasında başlayacak ve pilotlar yavaş yavaş kendilerini ilk yarışa hazırlamaya başlıyorlar.

Ancak RTL'ye konuşan Helmut Marko, Red Bull'un genç yeteneği Max Verstappen'in mevcut koronavirüs durumundan endişe duyduğunu itiraf etti.

"Max'in endişeli olduğunu söylemeliyim. Örneğin, birkaç etkinlik planlamıştık, ama önlemler yeterli olmadığı için Max onları iptal etti."

"Ama bu mantıklı. Şimdiye kadarki en genç dünya şampiyonu olmak istiyor ve tüm risklerden kaçınıyor."

"Çoğu sürücü Monako'da yaşıyor ve güvenlik önlemleri zaten çok katı. Gün içinde evden sadece birkaç saat ayrılabiliyorsunuz. Bu yüzden kendilerini iyi koruyorlar."

Verstappen'in koronavirüs kapması halinde ne olacağı sorusuna Marko, gülerek şöyle yanıt verdi: "Burada Max'in yerini alabilecek kimse yok! Ama her iki takımda da kullanılabilecek bir Brezilyalı, Sergio Sette Camara var."

"Yarışa dört hafta daha var. Avusturya'daki ferahlık ve mevcut rakamlarla, umarım her zamanki gibi bir hafta sonu geçirebiliriz."

Marko, ilk yarıştan itibaren "atak modunda" olmaları gerektiğini belirtti.

"İlk sekiz yarışın kesin olarak yapılacağını varsayıyorum. Bu, bir dünya şampiyonasına başlamak için yeterli. İlk yarıştan itibaren en tepede olmak ve bundan en iyi şekilde faydalanmak zorundasınız. Denizaşırı yarışların hâlâ koronavirüsle mücadele eden ülkelerde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu yarışlarla ilgili planlar yapılıyor ancak gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Bu yüzden ilk yarıştan tam atak modunda olmalıyız."

 
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Seri Formula 1
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Editör Ronald Vording

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