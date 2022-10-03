Marko: "Verstappen için her şey kötü gitti"

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Singapur Grand Prix'si Max Verstappen'e 2022 dünya şampiyonluğunu için ilk şansını verdi. Ancak 25. yaş gününü kutladığı hafta sonunda şans Hollandalı pilottan yana değildi.

Başarısız geçen sıralama turlarının ardından pazar günkü yarışa sekizinci başladı ancak yarış istediği gibi gitmedi.

Kötü startın ardından gerilere düşen fakat beşinciliğe kadar yükselen Verstappen, Lando Norris'i geçmeye çalışırken hata yaptı ve tekrar en geriye düştü.

Son bölümde fazladan bir pit stop yapan ve buna rağmen yedinci olan Verstappen'in şampiyonluk için birkaç yarış daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

Yarışın ardından konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bu hafta sonu Verstappen için işlerin iyi gitmediğini söyledi.

Marko, "Tüm hafta sonu zorluydu. Cuma günü ayarlarda yanlış yöne gittik, Cumartesi günü sıralama turlarında ikilem yaşadık."

"Startta yanlış moddaydı ve ardından frenlemede hata yaptı."

"Nasıl oluyorsa her şey bir araya geldi. Çok fazla şey istedi ve bunun mümkün olmadığı en başından belliydi."

"Diğer tarafta Perez harikaydı. Mükemmel startının kilit önem taşıdığı kusursuz bir yarış çıkardı. Leclerc'in baskısına dayandı ve yarışın sonunda baskın şekilde liderliğini korudu." dedi.