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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen hızlı, ancak Hamilton bir adım önde"

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Marko: "Verstappen hızlı, ancak Hamilton bir adım önde"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Ara 2019 14:34

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in bu yıl çok büyük bir ilerleme kaydettiğini ancak genel anlamda Lewis Hamilton'ın bir adım gerisinde olduğunu söyledi.

Max Verstappen, 2019'da önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve fazla hata yapmadığı sezonu üçüncü sırada noktaladı.

Diğer tarafta Hamilton, son altı yılda beşinci şampiyonluğunu kazandı ve pek çok isim Hamilton'la Verstappen'i kıyaslıyor.

Ancak Helmut Marko, Verstappen'in hızlı bir pilot olmasına rağmen genel anlamda Hamilton'ın bir adım gerisinde olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Verstappen'e bakarsanız zaten daha hızlı olabilir, ancak bir paket olarak bakarsanız Hamilton hâlâ daha iyi olan taraf. İnanılmaz derecede hızlı ve çok deneyimli bir pilot. Bunu tekrar tekrar gördük."

"Lewis birinci, ikinci veya üçüncü antrenmanın en tepesinde yer almıyor, ancak sıralama turlarına gelindiğinde en iyi turunu ortaya koyuyor."

"Ayrıca Lewis'in yarış yetenekleri de etkileyici. Örneğin Monako'yu ele alırsak; geçişin olmadığı bir yerde yavaş şekilde sürdü ve lastiklerini korudu."

"Ya da Abu Dhabi'deki en hızlı turuna bir göz atmanız yeterli olacak. Max'e kıyasla çok deneyimli. Bu da büyük bir avantaj. " 

"Elbette daha iyi bir araç işleri kolaylaştırıyor. Genellikle önde sürdüğü için şanslıydı, hayat onun için biraz daha kolaydı. Gelecek yıl tam olarak değiştirmek istediğimiz şey bu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Editör Ronald Vording

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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