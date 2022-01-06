Marko: "Verstappen her türlü aracı sürebilir"

Geçen sezon Red Bull'a katılan Sergio Perez, RB16B'nin dengesiz arka kısmına adapte olmakta zorluk çekmişti. Geçmişte bu durum Pierre Gasly ve hatta Alex Albon'un da başını ağrıtıyordu.

Diğer tarafta Max Verstappen, bu süre zarfında sahip olduğu araçla çok daha iyi baş etti ve 2021 yılında şampiyon oldu.

Bu yıl yeni araçlara geçiş yapılacak ve yeni araçları kullanmanın, eskisine nazaran daha zor olması bekleniyor ve bu da ek bir faktöre yol açabilir.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2022 sezonu için planladıkları yeni aracın, bu yılla benzer şekilde daha dengesiz bir arka tarafa sahip olabileceğini söyledi.

Sözlerine şöyle devam eden Marko, "Max arkası oldukça dengesiz bir aracı sürebilir."

"Onun için araç aracı sürmenin daha rahat veya daha hoş olması gerekmiyor, mümkün olduğunca hızlı olsun yeter."

"Bu açıdan en büyük sorunu ikinci sürücülerimiz yaşıyor." dedi.

Red Bull ve Mercedes, şampiyonluk savaşı nedeniyle 2022 araçlarının gelişimine, diğer takımlara kıyasla daha az odaklanabildiler.

Bunun büyük bir fark yaratmadığını söyleyen Marko, "Sürücülerimiz zaten simülatör üzerinde çalışmalar yaptılar. Fakat elbette gelişimi esas olarak mühendisler yapıyor." dedi.

Jos Verstappen, Helmut Marko, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius