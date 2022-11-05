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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Marko: "Verstappen henüz potansiyelinin zirvesinde değil"

Red Bull'un motor sproları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in henüz potansiyelinin zirvesinde olmadığı görüşünde.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marko: "Verstappen henüz potansiyelinin zirvesinde değil"
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2022 Formula 1 sezonunun bitimine iki yarış kala, tüm büyük ödüller sahibini buldu. Max Verstappen Japonya'da üst üste ikinci kez sürücüler şampiyonluğunu alırken, bir yarış sonra Amerika'da Red Bull Racing 2013'ten bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu aldı.

Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in şu ana kadarki 20 yarışın 16'sını kazanmasıyla Red Bull, neredeyse kusursuz bir yıl geçiriyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, RB18 ile bu kadar baskın bir sezon geçireceklerini kendilerinin de tahmin edemediğini söylüyor.

OE24 ile yaptığı özel röportajda Marko, "Yarışlara gerçekçi şekilde yaklaştık. Sezonun bu şekilde geçmesi gerçekten inanılmaz."

"Max'in bu kadar formda olacağını tahmin edemezdik. Bence bu yıl bizim için her şey bir araya geldi."

"Sanırım sadece, bir sezonda takım olarak 19 galibiyet alma rekorunu kıramıyoruz fakat bunun dışında her şeyi başardık." dedi.

Marko 2022'deki hakimiyetin gelecek yıl tekrarlanabileceğinden şüphe etse de, güçlü bir yıl daha geçireceklerinden emin.

Ayrıca Verstappen'in de henüz tüm potansiyelini göstermediği görüşünde.

Marko, "Bir sezonun daha  bu şekilde gideceğini düşünmüyorum."

"Fakat Max, henüz potansiyelinin zirvesine ulaşmadı. Giderek olgunlaşıyor, hızlanıyor ve lastiklerle daha iyi başa çıkıyor."

"Hâlâ kendisini geliştirebileceği büyük bir alan var." dedi.

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