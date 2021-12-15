Marko: "Verstappen henüz en iyi seviyesinde bile değil"

Red Bull Racing, 2014 yılında Verstappen'i sürücü akademisine dahil etmişti ve o dönem kendisini, Ferrari - Mercedes gibi takımlar da istiyordu. Fakat Red Bull, diğer takımların aksine, kendisine F1 yarış koltuğu teklif etti.

O sezon Van Amersfoort Racing ile Avrupa Formula 3'te yarışan Max, teklifi kabul etmesinin ardından 2015'te doğrudan F1'e geçti.

2016'da Red Bull'da yarışmaya başladı ve ilk zaferini aldı. İlk şampiyonluğunu ise geçtiğimiz pazar günü, Abu Dhabi'de elde ettiği zaferle kazandı.

Marko, yıllardır yakından takip ettiği Verstappen'in, henüz en iyi seviyesinde olmadığını söyledi.

Marko, BBC'ye verdiği demeçte, "Henüz yeteneklerinin tamamını ortaya koymadığına eminim."

"Son iki yarış Cidde ve Abu Dhabi, bunun en net örneğiydi, oradaki sıralama turlarında ortaya koyduğu performansı gördük. Sıralama turlarında, aracın yapabileceğinden çok daha fazlasını yaptı."

"Bu yüzden Max Verstappen'in zirve noktasını henüz görmediğimize inanıyoruz. Kazandıkça daha da rahatlıyor." dedi.

BBC Radio 5 Live'a konuşan Marko, Verstappen'in yedi yıllık kariyeri boyunca önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

"Hızlı öğreniyor. Çok duygusal ama bunu kontrol altına alıyor. Oldukça inatçı olabiliyor fakat güçlü özellerini kaybetmeden olgunlaşıyor."

"Genç yaşta güçlü bir karaktere sahipti ve bu giderek daha gelişiyor. Tamamen kendi yolunu seyrediyor ve etrafında pek bakmıyor. Ayrıca basınla da ilgilenmiyor. Böylesine genç bir çocuğun, tamamen iyi bir iş yapmaya odaklandığını görmek güzel."

"İyi bir iş çıkarıyor. Neyse ki bu ilk savaşı, şampiyonlukla bitti ve eminim sonuncusu da olmayacak. Bir sonraki şampiyonluk için çok çalışacağız."