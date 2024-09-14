Marko: "Verstappen hata yapmasaydı ikinci olabilirdi"

Sıralama turlarının ardından verdiği demeçte Marko, şampiyona lideri Verstappen'in altıncı sırayı elde etmesi hakkında konuştu.

Red Bull danışmanı, "Hızımız vardı ama Max, çok nadir olan hatalarından birini yaparak 16. virajda 0.1 saniye kaybetti."

"Max aslında tüm hafta sonu boyunca 16. virajda sorunlar yaşadı. Eğer hata yapmasaydı ikinci olabilirdi. Büyük bir hata değildi ama etkisi bu yönde oldu."

Helmut Marko, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Yine de yarıştaki hızımızla, lastikleri de iyi bir şekilde yönettiğimiz takdirde kesinlikle bir podyum elde edeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Norris'in şampiyonluk umutlarının bitip bitmediği sorulduğunda ise Marko, şu yanıtı verdi: "Hayır."

"Burada geçiş yapmak mümkün, kendisi ve aracı da gerekli hıza sahip."

"Ama elbette geriden başlaması şampiyona için bize güven veriyor."