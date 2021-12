Marko, "Verstappen, Hamilton'ın önünde frenlemedi" sözünü geri aldı

Birbirleriyle şampiyonluk için mücadele eden Verstappen ve Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Suudi Arabistan GP'de, 27. virajda uzun süre konuşulacak bir olay yaşamıştı.

İlk virajda pist dışına çıkıp avantaj kazandığı gerekçesiyle Verstappen'den Hamilton'a yol vermesi istenmiş, bunun üzerine genç sürücü, 27. viraja gelirken yavaşlamıştı.

Hamilton sonrasında Verstappen'e arkadan çarptı ve olay hakemler tarafından incelendi. Bundan ötürü de Hollandalı pilota 10 saniye zaman cezası verildi.

Hamilton, yarıştan sonra Verstappen'in düzlükte aniden fren yaptığını söylemişti. Fakat karar açıklanmadan önce konuşan Helmut Marko, farklı bir görüşe sahipti.

Marko şöyle demişti: "Şu an verilere bakıyoruz. Bence Max'ın fren basıncının istikrarlı olduğunu kanıtlayabiliriz. Yani fren testi olayı saçma. Görünüşe göre Hamilton hareketini yanlış hesapladı."

Ancak FIA'nın incelemelerinde Verstappen'in frene bastığı kesinleşti. F1-Insider.com'a konuşan Marko da sözlerinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Marko, "Televizyon röportajı esnasında, mühendislerden daha önce aldığım bilgileri aynen aktardım. Fakat doğru değiller gibi görünüyor, bu yüzden üzgünüm." dedi.

Sonuç olarak Suudi Arabistan'da Hamilton kazandı ve bitime bir yarış kala hem Hamilton hem de Verstappen aynı puanda.

Marko, son yarış hakkında şöyle dedi: “Umarım Suudi Arabistan'da şanssızlık sayfası kapanmıştır."

"Her halükarda artık sadece önümüze bakıyoruz. Abu Dhabi'de kazanmak ve bu sayede şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."

"Bunun için her şeyi yapacağız fakat haksızca bir davranışta bulunmayacağız. Suudi Arabistan'da Hamilton'a ayak uyduracak hızımız zaten vardı."

"Abu Dhabi'deki pisti ise bizim için daha fazla uymalı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Esteban Ocon, Alpine A521, battle for the lead at the restart

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images