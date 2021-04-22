Marko: "Verstappen, Hamilton'dan daha hızlı"

Bu sezon şimdiye kadar iki yarış geride kaldı ve ilk yarışta Verstappen'in baskısına rağmen kazanan isim Hamilton olmuştu. İkili arasındaki mücadele, Imola'da da devam etti ve Hollandalı pilot, üçüncü başladığı yarışta Hamilton'ın önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

İlk yarışın ardından ikili arasında sadece bir puan fark var ve şampiyonluk için son ana kadar savaşacak gibi görünüyorlar.

Yarışın ardından F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko, şampiyonluk savaşında bu iki pilotun diğerlerinden ayrıldığını belirtti.

Marko, "Şampiyonluk mücadelesi kendi aralarında geçecek. Birbirlerine çok yakınlar, fakat diğerlerinin çok önlerindeler."

"Eğer Mercedes'e ayak uydurabilecek bir araç vermeye devam edersek, Max başarılı olabilir. Her halükarda son derece heyecan verici olacak." dedi.

Verstappen, genç yaşına rağmen bu yıl Formula 1'deki yedinci yılına girdi ve performans olarak oldukça iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Hamilton ise, geçirdiği başarılı yıllara rağmen kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçiriyor.

Marko, Verstappen ve Hamilton hakkında ilginç bir analizde de bulundu.

"Araç kontrolü ve hız söz konusu olduğunda Max, kesinlikle Lewis'ten önde. Ancak Lewis'in daha fazla deneyimi var ve bu yüzden şu anda durum dengede."

"Max her yarışta yeni şeyler öğreniyor. Çok genç, giderek azalsa bile hatalar yapma olasılığı daha yüksek."

Max'in babası Jost Verstappen ise, F1-Insider.com'a verdiği demeçte Max'in ilk kez aşırı zorlamak zorunda kalmadığı bir araca sahip olduğunu belirtti.

"Max kişi olarak hiç değişmedi. Sadece ilk defa artık Mercedes'e ayak uydurabilmek için her şeye riske atmak zorunda olmadığı bir aracı var, ki o da bunu biliyor."