Marko: "Verstappen-Hamilton kadrosu, Senna-Prost benzeri bir sonuç doğurur"

Dominant RB19 ve seviye atlayan Max Verstappen ile rahat bir sezon geçiren Red Bull, arka arkaya üçüncü pilotlar ve ikinci takımlar şampiyonluğuna tam gaz ilerliyor.

Takım için tek sorun Sergio Perez gibi görünüyor, nitekim kendisi sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra beklentilerin epey altında kaldı.

Perez'in sözleşmesi 2024 sezonunu da kapsamakta, ancak şimdiden Red Bull koltuğu için birtakım isimler konuşulmakta.

Bu isimlerin başını Daniel Ricciardo çekiyor, ancak Lando Norris, Fernando Alonso ve Lewis Hamilton gibi seçenekler de mevcut.

Helmut Marko ise özellikle Hamilton'a değindi ve iki süperstarın takım kimyasına zarar vereceğini açıkça belirtti.

Motorsport-Magazin'e konuşan Marko, "Kamuoyu, taraftarlar ve basın böyle bir kadroyu çok seveceklerdir."

"Ancak yönetim olarak başarı ve şampiyonluk istiyoruz, eğer mümkünse hem takımlar şampiyonasını, hem de pilotlar şampiyonasını kazanmak istiyoruz."

"Dolayısıyla 'birinci pilot' ve 'ikinci pilot' ayrımına sahip olduğunuz bir hiyerarşiye sahip olmak çok daha mantıklı."

"Norris'i bir aday olarak düşünebiliyorum, ancak Hamilton için fazla gerçekçiyim. Takımın atmosferine zarar vermemek en önemlisi."

"Geçmişte bu durumun örneklerini gördük; Senna ve Prost gibi iki süperstar sadece kendilerini düşünürlerdi, takım ikinci plandaydı."