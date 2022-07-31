Marko: "Perez yaz tatiline erken çıkmış görünüyor"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in güç ünitesi sorunun değişiklik yapılmadan çözülebileceğini söylerken, Sergio Perez'in performansını eleştirdi.
Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarının son bölümünde güç ünitesi sorunu yaşamış ve son turunu tamamlayamamıştı.
Hollandalı pilotun 10. başlayacağı için güç ünitesini değiştirebileceği düşünülüyordu ancak Helmut Marko böyle bir planları olmadığını ve sorunun da zaten değişiklik yapılmadan çözülebileceğini dile getirdi.
Marko, seansın ardından şöyle konuştu: "İkinci denemesinde motorla ilgili bir sorun yaşadı ve gücün tamamını kullanamadı."
"Sadece gücün bir kısmını kullanabiliyordu fakat sorunun sebebini biliyoruz."
"Soruna neden olan parçayı değiştirirsek herhangi bir ceza almayacağız."
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Singapur, Monte Carlo ve Macaristan, böyle şeyler yaşamak istemediğiniz üç pist. Pazar günü şansa ihtiyacımız olacak."
Sergio Perez ise son yarışlarda olduğu gibi Macaristan'da da beklentilerin altında kaldı ve sıralama turlarında ancak 11. olabildi.
Marko, Perez'in performansından memnun olmadıklarını söyledi ve Meksikalı sürücüyü eleştirdi.
"Sergio şu anda Max'ten çok geride. Tüm antrenmanlarda zorlandı, bu yüzden oturup neler olduğunu bir konuşmamız gerekiyor."
"Yaz tatili henüz başlamadı ama Perez çoktan yaz arasına girmiş görünüyor. Onula konuşmamız gerekiyor."
"Max'in ayarlarını kullanmaya devam etmeli. Ayrıca ilk antrenman seanslarında daha iyi olmalı. Çünkü ilk antrenman seansında bir saniye gerideyseniz, arayı kapatamazsınız."
"Bunu geçen yıl bazı yarışlarda gördük. Geçen yıl bu durumdan kurtulmuştuk, bu yüzden yine aynısını yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor."
Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Son Haberler
Horner: "Ferrari'nin daha iyi mücadele etmesi konusunda bir gram dahi isteğim yok"
Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, 2022 Formula 1 şampiyonasında Ferrari'nin bir gram dahi daha iyi mücadele etmesini istemediğini söyledi.
Masi sessizliğini bozdu: "Ölüm tehditleri aldım"
Aralık ayında yaşananların ardından ilk kez konuşan Michael Masi, kısa süre önce verdiği bir demeçte ölüm tehditleri aldığını ve yaşananları atlatmakta zorlandığını söyledi.
Resmi: Alonso, 2023'te Aston Martin'e katılacak!
Aston Martin, Fernando Alonso'nun 2023 sezonunda kendileri adına yarışacağını açıkladı.
Tsunoda: "Güncellemeler işe yaramıyor"
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, hayal kırıklığıyla geçen Macaristan GP sonrası güncellemelerin işe yaramadığını dile getirdi.