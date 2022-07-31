Marko: "Perez yaz tatiline erken çıkmış görünüyor"

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Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarının son bölümünde güç ünitesi sorunu yaşamış ve son turunu tamamlayamamıştı.

Hollandalı pilotun 10. başlayacağı için güç ünitesini değiştirebileceği düşünülüyordu ancak Helmut Marko böyle bir planları olmadığını ve sorunun da zaten değişiklik yapılmadan çözülebileceğini dile getirdi.

Marko, seansın ardından şöyle konuştu: "İkinci denemesinde motorla ilgili bir sorun yaşadı ve gücün tamamını kullanamadı."

"Sadece gücün bir kısmını kullanabiliyordu fakat sorunun sebebini biliyoruz."

"Soruna neden olan parçayı değiştirirsek herhangi bir ceza almayacağız."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Singapur, Monte Carlo ve Macaristan, böyle şeyler yaşamak istemediğiniz üç pist. Pazar günü şansa ihtiyacımız olacak."

Sergio Perez ise son yarışlarda olduğu gibi Macaristan'da da beklentilerin altında kaldı ve sıralama turlarında ancak 11. olabildi.

Marko, Perez'in performansından memnun olmadıklarını söyledi ve Meksikalı sürücüyü eleştirdi.

"Sergio şu anda Max'ten çok geride. Tüm antrenmanlarda zorlandı, bu yüzden oturup neler olduğunu bir konuşmamız gerekiyor."

"Yaz tatili henüz başlamadı ama Perez çoktan yaz arasına girmiş görünüyor. Onula konuşmamız gerekiyor."

"Max'in ayarlarını kullanmaya devam etmeli. Ayrıca ilk antrenman seanslarında daha iyi olmalı. Çünkü ilk antrenman seansında bir saniye gerideyseniz, arayı kapatamazsınız."

"Bunu geçen yıl bazı yarışlarda gördük. Geçen yıl bu durumdan kurtulmuştuk, bu yüzden yine aynısını yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor."