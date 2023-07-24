Marko: "Verstappen giderek daha 'olağanüstü' bir pilot oluyor"

Macaristan Grand Prix'si Red Bull Racing için unutulmaz bir yarıştı. Şimdiye kadarki tüm yarışları kazanan Avusturyalı ekip, arka arkaya 12. zaferini aldı ve McLaren'ın 1988'den bu yana sahip olduğu "arka arkaya en çok yarış kazanma rekorunu" kırdı.

Verstappen ise rahat bir zafer elde ederek, arka arkaya galibiyet sayısını yediye çıkardı. Üstelik en hızlı turu da atarak şampiyonadaki puan farkını iyice arttırdı.

Liderliği ilk virajda alan Verstappen, yarış boyunca çok kontrollü bir sürüş çıkardı ve hiç hata yapmayarak, 33 saniye gibi büyük bir farkla zafere ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Helmut Marko, Verstappen için şöyle dedi: "Max Verstappen'in yarışı kazanmasını sağlayan şey başarılı startı ve baskınlığıydı. Lastikleri korudu ve en hızlı turu attı."

"Baskınlığı ve rahatlığı onu giderek olağanüstü ve istisnai bir sürücü olarak öne çıkarıyor."

Marko, yarışta iyi geçişler yapan Sergio Perez'den de övgüyle bahsetti.

"Bazı güzel ataklarla çok iyi bir yarış çıkardı. Tur bindirirken ideal çizginin dışına çıktığı için şanssızdı. Bu nedenle lastiğinde kauçuk birikti. Bunlar çıkmadı ve bu nedenle Norris'i sıkıştıramadı."

"O pazar günleri çok iyi. Sıralama turlarındaki dokuzunculuğun ardından çok iyi bir ilerleme kaydetti."

Marko, Spa'nın kendileri için daha da iyi olacağı görüşünde.

"Pist düzeni ve daha hızlı virajlar sayesinde aracımıza daha uygun olmalı."

"Fakat ne yazık ki yağmur bekleniyor. Bu yüzden yarışta dikkatli olmak zorundasınız: eğer görüş mesafesi çok kötüyse, güvenlik aracı piste girmeli ya da yarış durdurulmalı."