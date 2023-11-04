Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Sergio Perez için galibiyetten vazgeçmeyeceğini söylüyor.
Sergio Perez, 2023 Formula 1 sezonunun bitimine üç yarış kala Lewis Hamilton'ın 20 puan önünde yer alıyor fakat Britanyalı pilot Pazar günkü yarışa beşinci, Meksikalı pilot ise dokuzuncu başlayacak.
Geçen yıl Red Bull, Verstappen'den şampiyona ikinciliği için Perez'e destek istemiş ancak Hollandalı pilot bunu reddetmişti.
Red Bull Racing'in baş danışmanı Helmut Marko geçen yılın farklı olduğunu çünkü o zaman galibiyet için yarışmadıklarını söylüyor.
Marko'ya göre Verstappen galibiyet için yarıştığı takdirde yerini bırakmayacak - takımın da bu yönde isteği olmayacak.
Marko, "Geçen yıl beşinci ve altıncıydık, bu da bir fark yaratmazdı."
"Fakat Max işini yapacak; galibiyeti Checo'ya teslim etmeyeceği çok açık." dedi.
Pazar günü Red Bull'un ana tehdidinin Lewis Hamilton olabileceğine dair yorumlar var.
Bu konuda Marko, "2021'de Hamilton Verstappen'i gerçekten bitirmişti."
"Geçen yıl ikisi arasında bir temas oldu ama o zaman yanlış ayarlar seçmiştik."
"Yine Hamilton Brezilya'da her zaman çok güçlü oldu."
"Mercedes de daha iyiye gidiyor." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing
Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak
Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak
Hamilton: "Yarışta mücadele edeceğim ama kazanamayacağım"
Hamilton: "Yarışta mücadele edeceğim ama kazanamayacağım" Hamilton: "Yarışta mücadele edeceğim ama kazanamayacağım"
Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek"
Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek" Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek"
Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok"
Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok" Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok"
Wolff: "Şartlara yeterince adapte olamadık"
Wolff: "Şartlara yeterince adapte olamadık" Wolff: "Şartlara yeterince adapte olamadık"
Russell: “Elliott sıfır sidepod konseptini devam ettirmek istemiyordu”
Russell: “Elliott sıfır sidepod konseptini devam ettirmek istemiyordu” Russell: “Elliott sıfır sidepod konseptini devam ettirmek istemiyordu”
Son Haberler
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar