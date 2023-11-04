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Formula 1 Brezilya GP
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Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Sergio Perez için galibiyetten vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Gyémánt Péter
Editör Gyémánt Péter
Yardımcı Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, 2023 Formula 1 sezonunun bitimine üç yarış kala Lewis Hamilton'ın 20 puan önünde yer alıyor fakat Britanyalı pilot Pazar günkü yarışa beşinci, Meksikalı pilot ise dokuzuncu başlayacak.

Geçen yıl Red Bull, Verstappen'den şampiyona ikinciliği için Perez'e destek istemiş ancak Hollandalı pilot bunu reddetmişti.

Red Bull Racing'in baş danışmanı Helmut Marko geçen yılın farklı olduğunu çünkü o zaman galibiyet için yarışmadıklarını söylüyor.

Marko'ya göre Verstappen galibiyet için yarıştığı takdirde yerini bırakmayacak - takımın da bu yönde isteği olmayacak.

Marko, "Geçen yıl beşinci ve altıncıydık, bu da bir fark yaratmazdı."

"Fakat Max işini yapacak; galibiyeti Checo'ya teslim etmeyeceği çok açık." dedi.

Pazar günü Red Bull'un ana tehdidinin Lewis Hamilton olabileceğine dair yorumlar var.

Bu konuda Marko, "2021'de Hamilton Verstappen'i gerçekten bitirmişti."

"Geçen yıl ikisi arasında bir temas oldu ama o zaman yanlış ayarlar seçmiştik."

"Yine Hamilton Brezilya'da her zaman çok güçlü oldu."

"Mercedes de daha iyiye gidiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing

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