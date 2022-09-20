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Formula 1 Haberler

Marko: "Verstappen F1'i düşündüğümüzden daha erken bırakabilir"

Helmut Marko'ya göre Max Verstappen, kimsenin beklemediği bir anda emekli olabilir.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marko: "Verstappen F1'i düşündüğümüzden daha erken bırakabilir"
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Max Verstappen henüz 24 yaşında olmasına rağmen sekizinci sezonunu geçiriyor ve daha şimdiden 150'den fazla yarışa çıkmış durumda.

Bu yıl arka arkaya ikinci şampiyonluğuna doğru ilerleyen Verstappen, oldukça baskın bir performans sergiliyor ve bitime altı yarış kala çok büyük bir avantaja sahip.

Sözleşmesi 2028 sonuna kadar devam eden Verstappen, bu kontratı sona erdiğinde 31 yaşında olacak ve başta Lewis Hamilton olmak üzere önemli isimlerin rekorlarını kırmak için yeterli vakti olacak.

Fakat Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Verstappen'i motive eden şeyin rekorlar olduğundan emin değil.

Marko, Red Bull'un Verstappen ile olan birlikteliği hakkında Sport1'e verdiği demeçte "Birlikte daha fazla şampiyonluk kazanmak istiyoruz, ancak Max'in tüm rekorları kırana kadar yarışmaya devam edeceğini göreceğimizden şüpheliyim."

"Bunu başarabilir ama aynı zamanda canı istemediğinde eşyalarını toplayabilir ve ayrılabilir. Ona ne teklif ederseniz edin, gitmek istiyorsa kalmaz."

"Bu da hepimizin düşündüğünden daha yakın bir zamanda gerçekleşebilir." dedi.

Marko, Verstappen'in yeteneklerini de övdü.

"Max'in limitleri bulmak için zamana veya tura ihtiyacı yok. O, hemen zorlayabiliyor. Olağanüstü bir hıza sahip olmasını sağlayan, doğal bir yeteneği var."

"Bunun da ötesinde, özellikle limitteyken harika bir araç kontrolüne sahip. Bu yüzden ilk yıllarında onu Ayrton Senna'ya benzetiyordum."

"Yakın dostum Gerhard Berger o zamanlar bu karşılaştırmanın abartılı olduğunu söylemişti ama bugünlerde Max ve Senna arasındaki karşılaştırmaya karşı çıkmıyor."

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