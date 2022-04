Marko: "Verstappen eskiye göre çok daha sakin"

Bahreyn ve Avustralya GP'lerinde yarışı ikinci sırada götürürken yarışa veda etmek zorunda kalan Verstappen, an itibariyle şampiyonada yalnızca 6. sırada ve Charles Leclerc'in 46 puan gerisinde bulunuyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, takım radyosunda ve birtakım röportajlarında hayal kırıklığını dile getirse de, Verstappen'in sahne arkasında hayal kırıklıklarını olgun bir şekilde ele aldığını düşünüyor.

Avusturyalı televizyon kanalı ORF'a konuşan Marko, "Max artık çok daha sakin."

"Avustralya'da yarış dışı kalmasının ardından garaja döndü ve olan biteni sakince tartıştık. Ancak bununla karşılaşabileceğimizi biliyorduk çünkü sıralama turlarında da aynı şeyle uğraşmak zorunda kalmıştık. Sorun birdenbire ortaya çıkmadı."

"O her zaman fikrini söyleyecek, duygusal ve tutkulu bir sürücü. Ama, bana kalırsa, geçmişe göre çok daha sakin." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, retires from the race and a marshal assists with a fire

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images