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Marko: "Verstappen eskiye göre çok daha sakin"

Helmut Marko, ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir engele takılmasının ardından Max Verstappen'in bu konuda sakin kalabildiğini söyledi

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Marko: "Verstappen eskiye göre çok daha sakin"
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Bahreyn ve Avustralya GP'lerinde yarışı ikinci sırada götürürken yarışa veda etmek zorunda kalan Verstappen, an itibariyle şampiyonada yalnızca 6. sırada ve Charles Leclerc'in 46 puan gerisinde bulunuyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, takım radyosunda ve birtakım röportajlarında hayal kırıklığını dile getirse de, Verstappen'in sahne arkasında hayal kırıklıklarını olgun bir şekilde ele aldığını düşünüyor.

Avusturyalı televizyon kanalı ORF'a konuşan Marko, "Max artık çok daha sakin."

"Avustralya'da yarış dışı kalmasının ardından garaja döndü ve olan biteni sakince tartıştık. Ancak bununla karşılaşabileceğimizi biliyorduk çünkü sıralama turlarında da aynı şeyle uğraşmak zorunda kalmıştık. Sorun birdenbire ortaya çıkmadı."

"O her zaman fikrini söyleyecek, duygusal ve tutkulu bir sürücü. Ama, bana kalırsa, geçmişe göre çok daha sakin." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, retires from the race and a marshal assists with a fire

Max Verstappen, Red Bull Racing, retires from the race and a marshal assists with a fire

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez ile arasında henüz net bir fark açabilmiş değil. Meksikalı pilot, Suudi Arabistan'da kötü bir zamanda pit stop yapması nedeniyle güvenlik aracı periyodunda üç sıra kaybedene kadar takım arkadaşına üstünlük sağladı.

Marko, bu durumun 2022 araçlarına karşı duydukları temel güven eksikliğinden kaynaklandığına inanıyor.

Marko, "Bazen, aracı onun aşırı kaçabilen sürüş stiline uygun ayarlamak için kendimize yeterince güvenemeyebiliyoruz."

"Dolayısıyla, Checo'nun ona geçmişte olduğundan daha yakın göründüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Ancak Marko, hayal kırıklıkları artmaya devam ederse Verstappen'in iyi bilinen asabiliğinin ortaya çıkmayacağını garanti etmedi ve Hollandalı pilotun sabrının sonsuz olmayabileceğini de belirtti

Marko, "Yakın zamanda tekrar kazanmaya başlayamazsak, o gerçekten saatli bir bomba!" dedi.

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