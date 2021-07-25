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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Marko: "Verstappen daha az agresif olmayacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Silverstone kazasında suçlu olmadığını ve bu yüzden yaklaşımında değişiklik yapmayacağını dile getirdi.

Marko: "Verstappen daha az agresif olmayacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında yaşanan Britanya GP kazası sonrası iki tarafa yönelik de eleştiriler vardı.

Bazıları kazada suçlu olan tarafın Verstappen olduğunu çünkü viraja çok agresif şekilde girdiğini iddia etmişti.

Hatta Mercedes, Verstappen'in her zaman çok agresif sürdüğünü ve bir noktada kazanın kaçınılmaz olduğunu söylemişlerdi.

Fakat Marko, Verstappen'in yaklaşımında değişiklik olmayacağını çünkü Hollandalı pilotun kazada herhangi bir hatası olmadığını söyledi.

Marko şöyle konuştu: "Max artık daha az agresif olmayacak çünkü yanlış bir şey yapmadı."

"Olayın tek suçlusunun Hamilton olduğunu gösteren verilere sahibiz. Fakat bunu zaten çıplak gözle de basitçe görebilirsiniz."

"Hamilton orada açıkça Max'in ardındaydı ve apeksten kilometrelerce uzaktaydı."

Marko, Verstappen'in tamamın eski formuna döndüğünü ve kendisini iyi hissettiğini de ekledi.

"Sert kazanın ardından Max'in tamamen formunu yakalamasının biraz daha uzun sürmesinden endişe ediyordum."

"Bu yüzden [formunu yakalaması] iyi bir haber oldu. Macaristan'da adil şekilde savaşacak ve aklında intikam düşüncesi olmayacak."

"Fakat yeni bir şasi inşa etmek epey pahalıya patlayacak. Ayrıca kaza yaptığımız motor şu anda Japonya'daki Honda fabrikasında. Şimdilik bu üniteyi kullanıp kullanamayacağımızı henüz bilmiyoruz. "

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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