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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Max Verstappen, sahip olduğu puan avantajına rağmen kalan yarışlarda yaklaşımını değiştirmeyecek.

Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak"

Türkiye Grand Prix'sinde ikinci olmasının ardından şampiyona liderliğine geri dönen Max Verstappen, önce Austin sonra da Meksika yarışını kazandı ve bitime dört yarış kala şampiyonada lider konumda yer alıyor.

Brezilya'da Red Bull'un güçlü olacağı düşünülse de, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi pistlerinin favorisi Mercedes görünüyor.

Yine de eğer Verstappen, Brezilya'da sprint yarışını ve ana yarışı kazanırsa, diğer üç yarışta ikinci olsa bile şampiyon olacak. Hâl böyle olunca Verstappen'in bir galibiyet daha alıp, daha güvenli sürüşler çıkarabileceği düşünülüyor.

Yine de Meksika'da ilk virajda yaptığı cesur atak göz önüne alındığında durumda böyle olmayabilir.

Bu şekilde düşünen isimlerden birisi de F1-Insider.com'a konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko.

Marko, “Max tüm yarışlarda kazanmaya çalışacak.”

"Sonunda şampiyonluğu kazanmak için pozisyonlara ve puanlara dikkat etmek yardımcı olmuyor. Bu onun kanında yok."

"Dahası, deneyimlerimiz, alıştığınızdan daha az hızlı gittiğinizde hata yükünün arttığını göstermiştir."

"Max bizi hâlâ şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık onun en üst seviyede olduğunu düşünüyorsanız, sonra çıkıp bir adım daha atabilir."

"Nispeten genç yaşta yapabildikleri inanılmaz." dedi.

Marko, Brezilya GP hedefini ise şu sözlerle açıkladı: "Mercedes son derece güçlü bir rakip ve onlara baskı uygulamaya devam edip, kendimize yüksek hedefler koymalıyız. Bu yüzden Sao Paulo'da duble yapmak istiyoruz."

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