Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, geçen hafta sonu Brezilya'da hem sprint hem de ana yarışı kazanarak bu yılki başarılarına yenilerini ekledi.

17. galibiyetini elde ederek Alberto Ascari'ye ait galibiyet yüzdesi rekorunu kıran Verstappen'e övgüler geldi.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Helmut Marko, "Max neredeyse sezonun geri kalanı gibiydi."

"Hiç düşüş yaşamadı, yüksek seviyede sürdü ve hiç hata yapmadı."

"Henüz 26 yaşında ve hepsi tek bir takımla olmak üzere 52 galibiyet aldı"

"Sebastian [Vettel] 53 galibiyete ulaşmak için üç takımla yarıştı."

"Bu da onun sadakatini ve takımın birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor." dedi.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise dördüncülükle yetindi.

Bu konuda Marko, "Perez ve Alonso arasındaki mücadele büyüleyiciydi. İnanılmazdı."

"Yer değişimleri, mücadelenin kendisi ve taktiksel yaklaşımlar gerçekten güzeldi."

"Checo maalesef üçüncü virajdan düzgün şekilde çıkamadı..."

"Yine de Austin'den bu yana hem sıralama turlarında hem de yarışta iyi. Şu anda Hamilton'ın neredeyse 30 puan önünde."

"Bu da ikincilik için iyi bir puan." dedi.