Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in bu sezonki 17. zaferinin ardından Hollandalı pilotun sürüşünden çok memnun.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Red Bull pilotu Max Verstappen, geçen hafta sonu Brezilya'da hem sprint hem de ana yarışı kazanarak bu yılki başarılarına yenilerini ekledi.

17. galibiyetini elde ederek Alberto Ascari'ye ait galibiyet yüzdesi rekorunu kıran Verstappen'e övgüler geldi.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Helmut Marko, "Max neredeyse sezonun geri kalanı gibiydi."

"Hiç düşüş yaşamadı, yüksek seviyede sürdü ve hiç hata yapmadı."

"Henüz 26 yaşında ve hepsi tek bir takımla olmak üzere 52 galibiyet aldı"

"Sebastian [Vettel] 53 galibiyete ulaşmak için üç takımla yarıştı."

"Bu da onun sadakatini ve takımın birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor." dedi.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise dördüncülükle yetindi.

Bu konuda Marko, "Perez ve Alonso arasındaki mücadele büyüleyiciydi. İnanılmazdı."

"Yer değişimleri, mücadelenin kendisi ve taktiksel yaklaşımlar gerçekten güzeldi."

"Checo maalesef üçüncü virajdan düzgün şekilde çıkamadı..."

"Yine de Austin'den bu yana hem sıralama turlarında hem de yarışta iyi. Şu anda Hamilton'ın neredeyse 30 puan önünde."

"Bu da ikincilik için iyi bir puan." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "İyi sonuçlar almak artık sadece bir 'zaman' meselesi"
Sonraki haber Aston Martin: "Alonso, podyuma çıkmak için 'alışılmadık' yarış çizgileri kullandı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"

Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"

Formula 1
Brezilya GP

Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı" Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"

Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"

Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"

Formula 1
Brezilya GP

Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil" Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Formula 1

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var" Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Daha fazlası
Helmut Marko
Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu

Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu

Formula 1
Brezilya GP

Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu Helmut Marko, söylentilerden Fernando Alonso’yu sorumlu tuttu

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Formula 1
Katar GP

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor" Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"

Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"

Formula 1
Hollanda GP

Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı" Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"

Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı”

Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı”

Formula 1
Brezilya GP

Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı” Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı”

Alonso: "Bu sonuç Aston Martin'in 'ne yaptığını bildiğini' gösteriyor"

Alonso: "Bu sonuç Aston Martin'in 'ne yaptığını bildiğini' gösteriyor"

Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Bu sonuç Aston Martin'in 'ne yaptığını bildiğini' gösteriyor" Alonso: "Bu sonuç Aston Martin'in 'ne yaptığını bildiğini' gösteriyor"

Alonso: “Hiçbir şey için mücadele etmiyoruz”

Alonso: “Hiçbir şey için mücadele etmiyoruz”

Formula 1
Mexico City GP

Alonso: “Hiçbir şey için mücadele etmiyoruz” Alonso: “Hiçbir şey için mücadele etmiyoruz”

Son Haberler

Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"

Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı" Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"

Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"

Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı" Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"

Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"

Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil" Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

F1 Formula 1

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var" Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol