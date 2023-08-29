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Marko: "Verstappen artık tarihin en iyilerinden biri"

Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre Hollanda'da mümkün olan en iyi yarışı çıkartan Max Verstappen ismini tarihin en iyileri arasına yazdırdı bile.

Altay Gök
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Kendi evindeki yarışın startında liderliğini koruyan ancak yağmur geçişi esnasında pite bir tur geç geldiği için liderliği takım arkadaşı Sergio Perez'e kaptıran Verstappen, yumuşak lastiklere dönüş esnasında erken pitle liderliği geri aldı.

Liderliği geri aldıktan sonra her zamanki gibi arkasına bakmayan Verstappen, ne son turlarda yağmaya başlayan yağmurdan, ne de kırmızı bayrak sonrası yeniden starttan etkilenmedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 11. zaferine rahatça ulaştı.

Dahası, arka arkaya dokuzuncu kez kazanarak Sebastian Vettel'e ait olan "arka arkaya en çok yarış kazanma" rekorunu da egale etmesiydi.

Yarışın ardından pilotunu öven Helmut Marko ise Verstappen'in artık tarihin en iyilerinden biri olarak anılabileceğini düşünüyor.

Viaplay'e konuşan Marko, "Max bundan daha iyi ne yapabilirdi hiç bilmiyorum."

"Kesinlikle eşi benzeri görülmemiş bir performans sergiledi, ıslak ya da kuru zemin fark etmiyor, yarışı 'okuyor', lastik koruyor ve sakinliğinden ödün vermiyor."

"Bunu kendi evinde yapması da etkileyici, epey duygu yüklü ve epey baskı altında olduğu bir yarıştan söz ediyoruz." 

"Sporda her dönem farklıdır ama Max olağanüstü. Tüm zamanların en iyi pilotlarından biri olduğundan şüphem yok."

"Bu yıl 22 yarış olduğunu ve bunun da çok fazla simülatör çalışması anlamına geldiğini unutmamalıyız. Rekabet git gide artıyor."

"Yoğun takvim pilotları etkiliyor, ancak aynı zamanda bir avantaj: F1 Max'in hayatı. Belki de onu bu kadar güçlü kılan budur." dedi.

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