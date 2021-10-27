Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"

Formula 1, 2019'dan bu yana ilk kez COTA pistine konuk oldu. Teksas'taki pistte yapılan yarış, sıcak hava şartları nedeniyle hem sürücüler hem de araçlar için epey zorluydu.

Durumu iyileştirme çabalarına rağmen asfalt tabakası da çok engebeliydi ve bu durum, 30 derecelik hava ile birleşince sürücüler epey zorlandılar.

Tüm bunlara ek olarak Red Bull Racing sürücülerinin her ikisi de COTA öncesinde ve hafta sonu boyunca rahatsızdı.

Sergio Perez, yarıştan sonra yaptığı açıklamada yarış sabahı kendisini hiç iyi hissetmediğini söylemişti. Bunun üstüne bir de içecek sisteminin bozulmasıyla, pazar günü kendisi için çok zor bir yarışı geride bıraktı.

Takım arkadaşı Verstappen bitiş çizgisini 40 saniye civarı bir farkla ilk sırada geçmişti. Ancak şampiyona lideri de, her ne kadar söylemese de %100'ünde değildi.

Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda Helmut Marko, "Yarışta Max'in gözleri bir süreliğine gözleri tamamen karardı."

"Buna rağmen hâlâ böyle bir zihinsel kapasiteye sahip olması inanılmaz bir şey. Aracı limitlerde sürüyor, sağlık açısından iyi durumda değil ancak yine de stratejik konuları detaylıca düşünüyor."

"İkisinin performansı da görünenden daha yüksek değerlendirilmeli. Max nefes egzersizleri ve içecekler sayesinde kendini tekrar forma soktu."

"Piste çıkış turunda Perez'in su sisteminde çok fazla su akıyordu. İçecek dört bir yana sıçrıyordu. Sonra balaklavayı değiştirmek zorunda kaldı. Yarışta suyu yoktu. Görünüşe bakılırsa işler ters gitti ama buna rağmen iyi iş başardı."