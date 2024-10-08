Marko: "Verstappen, Alonso ve Hamilton gibi olmayacak"

Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un 2025 pilot kadrosuyla ilgili konuşurken, Max Verstappen’in yanında genç bir yetenek görmek istediğini ifade etti.



Ayrıca Verstappen'in Alonso ve Hamilton gibi kariyerini 40'lı yaşlarına kadar uzatmayı düşünmediğini söyleyen Marko, Hollandalı pilot için önemli olanın keyif almak olduğunu vurguladı.

Helmut Marko, ORF'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Max, Alonso ve Hamilton gibi değil."



"Onlar fiziksel olarak rekabetçi oldukları sürece yarışmaya devam edeceklerdir. Max ise kazanmak istiyor ama odak noktası beş ya da altı dünya şampiyonluğu değil."



"Onun için bu spordan keyif almak, kendini rahat hissettiği bir ortamda çalışmak daha önemli."