Marko ve Horner, Verstappen'in Kanada performansı karşısında büyülenmiş

İlk dokuz yarışta altı galibiyet elde eden ve şampiyonluk savaşında kontrolü ele geçirmeyi başaran Verstappen, Silverstone öncesi takım arkadaşı Sergio Perez'in 46, ana rakibi olarak görülen Ferrari pilotu Charles Leclerc'in ise 49 puan önünde şampiyona lideri.

Formula 1'e adım attığı günden beridir çok yetenekli olduğu bilinen Verstappen, kariyerinin başlarında ise birtakım küçük hatalar nedeniyle bu sezonki kadar olgun performanslar ortaya koyamıyordu.

O dönemlerde dahi Verstappen'den desteklerini çekmeyen Red Bull takım patronu Christian Horner ve motor sporları danışmanı Helmut Marko, Kanada GP'sinin son turlarında Verstappen'in Carlos Sainz'a yaptığı savunmayı bir kez daha övdüler.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Bu tür bir baskı altında en ufak bir hata bile yapmamış olması benim için inanılmazdı.

"Bu performans en az 2016 İspanya GP'si kadar özel. O yarışta Kimi Raikkonen'i savunuyorduk ve gitmemiz gereken tur sayısı neredeyse aynıydı. Ama o zamanlar Max şimdiki kadar deneyimli değildi ve Ferrari de şimdiki kadar hızlı değildi."

"Özellikle ikinci sektörde [Montreal'de] Ferrari bizden çok daha hızlıydı, neyse ki kazanmayı başardık. Sainz arka düzlüğe girilirken iki veya üç küçük hata yaptı, ancak [Max'in] büyük baskı altında bu kadar soğukkanlı kalabilmesi benim için gerçekten etkileyici." dedi.

Verstappen'in 2021 sezonundaki seviyesini koruduğunu düşünen Horner, sporda geçirdiği bunca zaman edindiği tüm tecrübenin son şampiyonu şu anki seviyesine çıkardığına inanıyor.

Horner, "Geçen yıl muazzam bir baskı altında harika yarışlar çıkardı, Austin gibi yarışları unutmayın. Bence baskı altındayken çok iyi."

"Bu yıl da bunu pek çok kez gördük: Miami, Bakü, vb. Artık daha deneyimli ve tam anlamıyla eksiksiz bir pilot." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, celebrates on his way to Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images