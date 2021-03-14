Horner: "Mercedes durumu tersine çevirebilir"

Mercedes, geride kalan üç günlük sezon öncesi testlerinin en az tur atan takımı oldu ve araçta hem dayanıklılık problemleri vardı, hem de oldukça dengesiz olduğu görüldü.

Diğer tarafta Testlerin son gününü lider tamamlayan Red Bull, üç günde de çok iyi bir performans gösterdi ve çok sayıda tur atmayı başardı.

Genç yetenek Max Verstappen ve Sergio Perez gibi deneyimli bir pilota sahip olan Red Bull, şimdiye kadar iyi bir pozisyonda olsa da, Helmut Marko Mercedes hakkında hemen karara varmak istemiyor.

Sky Sports’un Alman versiyonuna konuşan Marko, ’’Mercedes’in gerçek potansiyelini görmedik.’’

‘’Bu problemler elektronik ve eminim araştırılacak. Üç gündeki dezavantajlarını gördük. Yarım gün bile kaybetseniz mükemmel bir şey değildir." dedi.

Takım patronu Christian Horner da, Motorsport-Total’e verdiği demeçte Mercedes'in elini gizlediğini ima etti.

‘’Onlar üst düzey bir takım. İki sezon önce de kış testlerinde sorun yaşamışlardı, sonra Melbourne’da bizi yenmişlerdi."

‘’Araçlarının Bahreyn’deki ilk günlerde iyi görünmediği doğru, ancak Formula 1’de her şey çok çabuk değişebilir.’’