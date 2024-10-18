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Formula 1 Amerika GP

Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı

Red Bull ve McLaren arasındaki savaş giderek derinleşiyor. Zak Brown ve Helmut Marko, mücadeleyi sadece pistte değil, padokta da sürdürüyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Formula 1'de McLaren ve Red Bull arasındaki rekabet yalnızca pistte değil, padokta da devam ediyor.

Özellikle teknik kurallar ve getirilen güncellemeler üzerine yapılan tartışmalar, her iki takımın stratejilerini etkiliyor.

McLaren'ın Bakü'deki yenilikçi arka kanat tasarımı ve son birkaç günlerde gündemin bir numaralı konusu Red Bull'un ön bib yüksekliği ayarlama sistemi, FIA'nın mücadeleye dahil olmasına neden oldu.

McLaren CEO'su Zak Brown, bu rekabeti şu sözlerle özetledi: "Formula 1'de her savaş pistte olduğu kadar pist dışında da kazanılmak zorunda. Her takımı detaylıca incelemek ve her avantajı değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"McLaren'ın kazanması için yapmam gereken ne varsa yapacağım."

Red Bull'un tecrübeli motor sporları danışmanı Helmut Marko ise bu tür iddiaların F1'in doğasında olduğunu vurguladı: "Bir takım diğerini suçlar, sonra geride kalanlar başkalarını suçlar."

"Bu oyun Formula 1'de hep böyle olmuştur ve her zaman böyle kalacaktır."

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Enes Erdemirel
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