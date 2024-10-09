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Formula 1 Amerika GP

Marko, 2025'te Perez'in yerine başkasını istiyor

Helmut Marko, 2025 sezonunda Max Verstappen’in takım arkadaşının kendi genç sürücü programlarından bir pilot olmasını istediklerini açıkladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2025 Formula 1 sezonunda Max Verstappen’in yanına, takımın genç sürücü akademisinden bir pilot görmek istediklerini belirtti.

Diğer taraftan Sergio Pérez, Red Bull ile geçirdiği kötü performansa rağmen sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2026 sezonunun sonuna kadar takımda kalmayı garantilemişti.

Ancak son gelişmeler, bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Helmut Marko, ORF’ye verdiği demeçte, Max Verstappen'in 2025'te takımda olup olmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Evet, ve ideal olarak baktığımızda kendi genç programımızdan biriyle.”

Bu açıklama, takımın 2025 için Yuki Tsunoda veya Liam Lawson gibi akademi pilotlarını düşündüğünü gösteriyor.

Takım patronu Christian Horner da kısa süre önce F1 Nation'a verdiği demeçte, Sergio Pérez'in geleceği hakkında kapıyı tamamen kapatmadıklarını, ancak diğer seçeneklere de açık olduklarını belirtmişti.

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