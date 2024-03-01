Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"

Geçtiğimiz yıl Red Bull'un, uydu takımıyla bu yıldan itibaren Milton Keynes takımıyla daha yakın bağlara sahip olacağını açıklamasının ardından rakipler endişelerini dile getirdi.

McLaren CEO'su Zak Brown şikayetlerini en yüksek sesle dile getiren isim oldu ve Amerikalı CEO "sportif adalet" çağrısında bulunmuştu.

Yeni sezon öncesinde Sky Sports'a verdiği demeçte Brown,"Geleceğe yönelik düzenlemeler konusunda hâlâ yapmamız gereken bazı çalışmalar var."

"Bu iki takımın ve ortak sahipliğin, bu bütçe limitini getirdiğimiz için sportif adaletten uzaklaşmadığından emin olmak için ve bu temelde, gelecek yıl çok rekabetçi 10 takımınız olacağını düşünüyorum." dedi.

Bahreyn'deki 1.antrenmanda Ricciardo RB01 ile zaman talosunun zirvesinde yer aldığında, Brown'un düşüncesini tahmin etmek zor değil.

Ancak Marko, Red Bull ve VCARB'nin yanlış bir şey yapmadığında ısrar ediyor.

RB'nin kısa süre önce Ferrari'nin eski sportif direktörü Laurent Mekies'i yeni takım patronu olarak getirdiğini ve aynı zamanda eski Alpine sportif direktörü Alan Permane ve eski FIA teknik direktörü Tim Goss ile anlaştığını göz önünde bulundurarak, Red Bull'dan daha "uluslararası" bir etkiye sahip olduklarını söylüyor.

Motorsport.com'a konuşa Marko, "Yönetmeliklere tamamen uyuyoruz. Bazı şeyler hakkında çok fazla şikâyet var ama takımda Renault, Ferrari, Alpine ve diğerlerinden mühendisler var takımda."

"Bu uluslararası bir takım ve sadece Red Bull Racing'e bağlı değil."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Erik Junius

"Muhtemelen Ricciardo'nun ilk antrenmanda en hızlı olması da diğer takımları biraz rahatsız ediyor." dedi.

Ancak daha belirleyici olan ikinci antrenmanın ardından Ricciardo zaman çizelgesinde 12. sırada yer aldı ve Lewis Hamilton'ın en hızlı zamanının 1.142s gerisinde kaldı.

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda da takım arkadaşından 0.4 saniye gerideydi ve Marko takımın kesinlikle ileriye doğru bir adım attığını söyledi.

Marko, "Sonuç olarak bir adım attılar. Şu anda ilk beş takımın arkasındaki mücadelenin içindeler, bu da Markalar Şampiyonasını altıncı ya da yedinci bitirebilecekleri anlamına geliyor." dedi.

F1 gazetecisi Lawrence Barretto da aynı görüşte ve resmi F1 web sitesine şunları söyledi, "VCARB, testlerdeki etkileyici performansına rağmen bu sezon için umutlarını sürekli azalttı ve bu yaklaşım perşembe günkü cesaret verici bir başka antrenman gününe rağmen devam etti."

"Daniel Ricciardo daha sorunsuz bir gün geçirdi ve Avustralyalı pilot 'her şeyi bir araya getirebilirlerse, sıralamalarda son bölüme kalabiliriz ve cumartesi günü puan için savaşabiliriz' dedi. Ancak Tsunoda için daha zorlu bir gündü, 'şu anda son bölüme kalmak zor görünse de, sıralama turları için işleri tersine çevirebileceğimizden eminim' dedi."

"Verilerimize göre, her iki ölçümde de en iyi altıncı sıradalar. Sıralama turlarında 0.72s gerideler ama Aston Martin'in sadece 0.1 saniye gerisindeler ve McLaren'in 0.15 gerisindeler. Yarış temposu açısından ise Aston Martin'e denkler ve puan mücadelesinin içindeler." dedi.