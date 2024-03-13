Marko: "Vasseur'ün yerinde olsaydım, Bearman için bir yer bulurdum"

Ferrari, Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı olması nedeniyle Oliver Bearman'ı cuma günü piste çıkarmış ve genç sürücü doğrudan 3. antrenman seansında piste çıkmıştı.

Hem sıralama turları hem de yarışta gösterdiği performansla yıldızlaşan genç sürücünün bu performansı, taraftarlar tarafından övgüyle karşılandı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko da genç sürücüden övgüyle bahsetti.

Bearman hakkında Speedweek'e konuşan Marko, "Oliver'ın ilk yarışının sansasyonel olduğunu düşünüyorum."

"Cidde gibi bir pistte çok fazla hazırlık yapmadan güçlü bir performans sergiledi. Belli bölümlerde tur başına zamanları Charles Leclerc'le benzerdi." dedi.

Sonrasında şöyle devam etti: "Ferrari gelecek yıl için pahalı Lewis Hamilton'la anlaştı, Charles Leclerc'in uzun vadeli sözleşmesi var ve şimdi Bermann süper yetenekli olduğunu gösteriyor."

"Frederic Vasseur'ün yerinde olsaydım, Oliver'a başka bir takımda, örneğin Haas'ta yarıştırmaya çalışırdım."

"Fakat bunun için Ferrari'nin ödeme yapması gerekecek. Şu anda tüm takımlar nispeten mali sorunlardan arınmış durumda. Dolayısıyla her koltuk pahalı."

"Berman, Liam Lawson ya da MotoGP'ye ilk kez katılan Pedro Acosta ne kadar olağanüstü yetenekler olduklarını hemen gösterdiler."

"Bugünün genç sürücüleri ilk yarışlarına fena hazırlanmıyorlar fakat biri gerçekten iyiyse başlangıçtan itibaren böyle sonuçlar alabiliyor."