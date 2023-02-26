Marko: "Uzun sürüşlerde rakiplerimizden açıkça daha hızlıyız" 

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Bahreyn'deki 3 günlük testlerin ardından bu yazıyı okuyan ziyaretçilerimizden bir güç sıralaması oluşturmasını isteseydik, muhtemelen okuyucularımızdan %90'ı ilk sıraya Red Bull'u yazardı.

Halihazırda güçlü bir araç olan RB18'i ince ayarlar ve küçük dokunuşlarla zayıf noktası bulunmayan bir canavara dönüştüren Red Bull, testlerden kesinlikle oldukça mutlu ayrılıyor.

İlk 2 günkü seansların sonrasında Red Bull'un yarış simülasyonlarında en hızlı araç olduğunu görebiliyorduk ama sıralama temposu konusunda emin değildik. Bugün yapılan sıralama simülasyonlarında da Red Bull'un performansı etkileyiciydi ve belki de en iyi tek tur performansı Red Bull'dan gelmişti.

Şampiyon takımın pilotları ve yöneticileri de aracın performansından mutlu olduklarını gizlemiyorlar.

Yeni aracın "kesinlikle daha iyi" olduğunu söyleyen Max Verstappen'in RB19 hakkındaki olumlu yorumlarının ardından, Dr. Helmut Marko daha da olumlu yorumlar geldi.

Verstappen, RB19'u övse de temkinli konuşmaya çalışıyor ve fazla bilgi vermemeye çalışıyordu. Marko ise aracın performansı hakkında daha açıktı.

3. günün sonunda konuşan Marko, "Bizi mutlu eden birçok faktör var. Elbette dayanıklı ve hızlıydık ama bunların da üstünde, Max ve Perez'in uzun sürüşleri rakiplerimizden açıkça daha hızlıydı." dedi ve sonrasında kendini düzeltti: "Çok hızlı demeyelim, biraz daha hızlıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu noktada ilk yarış öncesinde Red Bull'u şöyle bir ikilem bekliyor: İlk yarışta tek tur ayarları üzerine mi yoksa yarış ayarları üzerine odaklanılacak, hangisinden taviz verilecek?

Red Bull yarış temposunda iyi olduğundan bu alanda ufak bir taviz verebilir ve tek turda daha güçlü olacak ayarlara geçebilir. Ya da belki de pole'ü kaybetme riskini göze alarak yarış ayarlarına odaklanır ve yarışta rakiplerini geçmeye çalışır.

Marko, konu hakkında şunları söylüyor: "Aracımız ilk günden hazır olduğundan detaylara odaklanabildik ve çok özel bir ayar yapabildik."

"Şimdi şunu değerlendireceğiz: Gelecek hafta sonu için sıralama turlarında Ferrari'yle mücadele edebilmek için tek tur ayarlarına mı odaklanacağız -ki eğer bunu yaparsak tek turda güçlü olacağımızı düşünüyoruz- yoksa yarış ayarlarına mı odaklanacağız."