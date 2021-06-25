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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Marko: "Umarım bu şekilde devam ederiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, hafta sonuna iyi başladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Marko: "Umarım bu şekilde devam ederiz"

Red Bull, beklendiği üzere Steiermark GP'ye güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk antrenman seansında Max Verstappen en hızlı isim olmayı başardı.

Honda motorlu tüm araçlar şimdiye kadar çok iyi göründüler ve Verstappen ile üçüncü Lewis Hamilton arasında 0.4 saniye vardı.

Seansın ardından Servus TV'ye açıklamalarda bulunan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, günün bu şekilde devam etmesini umduklarını belirtti.

"Bu şekilde devam edersek, biraz daha memnun olacağız. Hem kısa hem de uzun turlarda iyiyiz. Tıpkı geçmiş yarışlarda olduğu gibi: Minimum değişiklikle aracımız olması gereken en iyi pozisyonda."

Verstappen'in aracında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacakları sorusuna, "Araç üzerinde çalışmak rutin bir şey dedi." dedi.

Red Bull şimdiye kadar iyi görünse de, hafta sonu yağmur ihtimali var ki bu da tabloyu baştan aşağı değiştirebilir.

Hava şartları sorulduğunda Marko, "Programlarımızın büyük bir kısmını zaten tamamladık. Ayrıca uzun sürüşleri de öne çekti çünkü tahminler o zaman yağmur yağması gerektiğini gösteriyor."

"Gerçekten yağmur yağarsa, o zaman bizi o kadar da etkilemez çünkü ihtiyaç duyduğumuz bilgiye zaten sahibiz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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