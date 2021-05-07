Marko: "Umarım bu hafta sonu Mercedes'ten daha güçlü oluruz"

Red Bull ve Mercedes, ilk iki yarışta galibiyet için çekişen takımlar oldular. Bahreyn ve Portimao'da kazanan Mercedes olurken, Imola'da zafer Red Bull'un oldu.

Ayrıca sıralama turlarında da Red Bull bir kez ilk sırayı alırken, Mercedes iki kez pole pozisyonunu kazandı.

Barselona'daki yarış öncesi konuşan Helmut Marko, hafta sonuyla alakalı şunları söyledi: “Her yarış Mercedes ile sıkı bir mücadele içindeyiz ve hata yapmayan önde oluyor."

"Bu mücadelenin sezon sonuna kadar devam edeceğine ve güç dengesinin hem şartlara hem de pist düzenine bağlı olarak sürekli değişeceğine eminim."

"Barselona pisti her zaman Mercedes için son derece uygun bir pist oldu. Fakat önceki üç yarışta, koşullar her zaman aracımıza uymasa bile birbirimizin ardında kalmadık. Umarım bu hafta sonu rakibimizden daha hızlı oluruz."

"Sezon başında Mercedes'in arka lastikle ilgili sorunları vardı. Yol tutuş seviyesi ne kadar yüksekse, lastikler o kadar ısınıyor ve tempo kaybı ihtimali o kadar artıyor. Ayrıca aracımızın virajlarda Mercedes'e göre daha iyi olmasını umuyoruz."

Marko, ilk üç yarıştaki inişli çıkışlı performansı sonrası Sergio Perez'le ilgili de şunları söyledi: "Sergio hakkında konuşursak, hem sıralama hem de yarışta gelişiyor ve temposunu istikrarlı şekilde artırıyor. Takım değiştiren sürücülerin tamamının rahat hissedebilmek adına zamana ihtiyacı var. Fakat eğer şans Perez'den yana olursa o zaman bu hafta sonu podyum için yarışabilir."

Marko, aracın gelişimini bırakmayı düşünmediklerini de ekliyor.

"Yaz aylarında RB16B aracının gelişim programını noktalayacağız, fakat önümüzdeki yıl için hazırlıklar zaten halihazırda devam ediyor. Gelecek yıl son 20 yıldaki en iddialı kural değişiklikleri olacak."

"Bu sezon Lewis Hamilton ve Mercedes sekizinci şampiyonluklarını kazanmak istiyorlar ve biz 2013'ten beri ilk şampiyonluğumuzu istiyoruz. Aracı geliştirmezseniz böyle bir hedefe ulaşmak pek de mümkün görünmüyor."

"Hem biz hem de Mercedes bunu yapabilmek yeterli kaynağa sahibiz. Ancak şampiyonluk için savaşmak ve aynı zamanda gelecek yıl için hızlı bir araç tasarlamak da kolay değil."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images