Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

Nyck de Vries, bu yıl AlphaTauri ile F1'de tam zamanlı olarak yarışmaya başlamıştı ancak geride kalan süreçte beklentileri pek karşılayamadı.

Sık sık hata yapan Hollandalı sürücünün koltuğu sallantıda.

Geçtiğimiz günlerde Helmut Marko'nun De Vries'in performansından memnun olmadığı ve bundan ötürü kendisini eleştirdiği yönünde görüşler vardı. Hatta koltuk için Daniel Ricciardo'nun adı geçiyordu.

Kaynaklara göre Marko, De Vries'e kendisini toparlaması için üç yarışlık bir süre verdi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, De Vries'in koltuğunun henüz tehlikede olmadığını ancak iyi performans gösteremezse, koltuğu için potansiyel adaylar olduğunu belirtti.

Marko, "Önümüzdeki üç yarışta herhangi bir şey olmayacak."

"De Vries ile konuştuk ve kendisini geliştirmesi gerektiği yönündeki değerlendirmemize katılıyor."

"Harika bir iş çıkaran takım arkadaşı Yuki Tsunoda ile arasındaki fark çok büyük. Futbol terimleriyle ifade edecek olursak, Nick halihazırda sarı kart gördü ama henüz kırmızı kart görmedi."

"Eğer gelişebilirse, o zaman oyuncu değişikliği ihtiyacı kendiliğinden ortadan kalkacak." dedi.

Ricciardo ihtimali sorulduğunda Marko, "En kötü ihtimalle genç yetenek havuzumuza döneceğiz."

"Özellikle Liam Lawson ve Ayumu Iwasa'dan bahsediyorum... Ricciardo şu anda bir tartışma konusu değil." dedi.

Marko, Mick Schumacher'in koltuk için aday olmadığını söyleyip, "O bir Mercedes sürücüsü ve planlarımızda yer almıyor. Dolayısıyla ondan Toto Wolff sorumlu." dedi.