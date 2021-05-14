Marko: "Tüm kanat testlerini geçeceğiz"

Motorsport.com, geçtiğimiz günlerde FIA'nın bazı takımların arka kanatları izin verilenden daha fazla esneterek kullandığı endişeleri nedeniyle Fransa GP'den önce yeni bir test uygulayacağını öğrenmişti.

Aslında bu iddialar son birkaç haftalık süreçte hız kazandı ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın Red Bull'un arka kanadının esniyor gibi göründüğünü söylemesinin ardından FIA harekete geçmiş gibi görünüyor.

Hamilton, “Red Bull düzlüklerde gerçekten çok hızlı. Bugün taktıkları esnek kanatla bunu yaptılar ve en az onda üç saniye kazandılar.” demişti.

İddialara göre Red Bull'un arka kanadı düzlükte daha fazla hız için aşağı doğru basarken, düzlükten sonra normal pozisyona dönüyor ve virajda maksimum yere basma gücü üretiyor.

Eğer Red Bull'un arka kanadıyla ilgili bu durum kanıtlanır ve kanadın esnek olduğu anlaşılırsa, belki de Mercedes - Red Bull savaşı daha henüz dördüncü yarışın ardından bitebilir.

Bu konuda gözler Red Bull ve FIA'ya çevrilirken, F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko, herhangi bir endişeleri olmadığını söyledi.

Marko, "Toto Wolff, bu iddiayı Lewis'e ruh halini artırmak için söyledi."

"Fakat biz sakiniz. Önceki tüm testleri başarıyla geçtik ve aynı şeyi gelecekteki testlerde de yapacağız." dedi.

İlginç şekilde geçen yıl Mercedes'in kanadının fazla esnediği öne sürülmüş ancak FIA, hiçbir şekilde kanatlara ekstra test getirmemişti.

F1-Insider.com'a göre Wolff, o dönem, "Esnek bir arka kanadımız yok. Ne tür fotoğraflar gördüklerini bilmiyorum ama gri alanların yanına bile yaklaşmamaya çalışıyoruz. Özellikle de esnek parçalar konusunda. Belki de başka bir yere bakmaları gerekiyor." demişti ve daha sonra herhangi bir test yapılmadı.

Öte yandan F1-Insider'a göre esnek kanatlarla ilgili testlere takılabilecek diğer takım Alpine olabilir.

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison