Marko: “Tüm bu şanssızlıklardan sonra, artık şans bize gülmeliydi"

Max Verstappen, Abu Dhabi'deki son yarışa pole pozisyonundan başladı ancak kötü bir başlangıç yapmasının ardından şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'a geçildi.

Sonuç olarak Red Bull pilotu, tüm yarış Hamilton'ı kovalamak zorunda kaldı ve sonunda başaramayacak gibiydi.

Ancak Nicholas Latifi'nin kazasıyla, güvenlik aracı periyodu başladı ve Red Bull, Verstappen'i yumuşak lastiğe geçirdi. Hamilton pistte kalırken, son turda yarışın tekrar başlamasıyla Hollandalı pilot büyük bir avantaj yakaladı.

Sonuç olarak Verstappen, beşinci virajda İngiliz sürücüyü geçerek liderliği aldı ve galibiyete ulaşıp, ilk şampiyonluğunu kazandı.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Avusturya TV kanalı ORF'ye şöyle dedi: "Bu, eşit silahlarla yapılmayan bir savaştı."

"Max'in yeni set yumuşak lastikleri vardı, Hamilton ise otuz turdan eski sert lastiklerle sürdü. Sonuç olarak, Max 5. virajda çok daha iyi çekiş ve yol tutuşu elde etti."

"Sonunda, şampiyonun kim olacağı, 22. yarışın son turunun altıncı virajında belli oldu.." dedi.

Yarışı yorumlayan Marko, "Mercedes'in hızına ayak uyduramadık ama sonra Checo olağanüstü bir iş yaptı."

"Farklı bir şey denememiz gerektiği açıktı ve iki pit stopta karar kıldık. Fakat bir güvenlik aracı periyoduna ihtiyacımız vardı ve Williams sayesinde bunu yakaladık."

"47. tur civarında bir güvenlik aracı ideal olabilirdi. Sonunda biraz geç geldi. Yaşadığımız onca kötü şanstan sonra şans yüzümüze gülmeliydi, öyle de oldu." dedi.

Yarış dışı kalan Perez sorulduğunda Marko, “Yağ basıncı sorunu yaşadığı için bıraktı. Bu yüzden onu yarıştan çekmeye ve takımlar şampiyonası savaşını bir kenara bırakmaya karar verdik. Çünkü aracı bir yerde dursaydı, güvenlik aracı periyodu uzayacaktı. Yani inişler ve çıkışlar vardı ama asla umudumu kaybetmedim.”

"Daha önce böyle bir stresi 2010'da yaşadık fakat bu, 2010'un çok ötesinde. Hibrit dönem boyunca inanılmaz bir Mercedes'e karşı bunu kazanabilmek için çok çalıştık. Renault'dan Honda'ya geçtik ve onlarla birlikte Mercedes ile rekabet edebilecek seviyeye gelmeyi başardık."

"Geçen kış Max'i şampiyon yapmak için şasi üzerinde elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün herkes kazanmaya odaklanmıştı.”

"Böyle bir şeyi çok çalışarak, doğru insanlarla ve ortaklara sahip olarak başarabilirsiniz. Bu yıl inişler ve çıkışlar yaşadık ancak her zaman geri dönmeyi başardık." dedi.