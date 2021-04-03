Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''

Japon çaylak, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix’sinde, ileride bir yıldız olacağının sinyallerini muhteşem yarış performansıyla vermişti.

Sıralama turlarının birinci bölümünde en hızlı ikinci zamanı yakalayan sürücü, yarışın son turunda Aston Martin pilotu Lance Stroll’ü harika şekilde geçerek dokuzunculuğa yükselmişti.

Tsunoda’nın etkileyici yarış performansından sonra, Japon pilotun 2022 yılında Red Bull’a terfi ettirilebileceği spekülasyonları başladı.

Ancak Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Tsunoda’nın çok parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünse de, bu konuşmalar hakkında temkinli davranmayı seçti.

Marko, Daniil Kvyat, Pierre Gasly ve Alex Albon’un, Red Bull’a terfi ettirildikten sonra tam potansiyellerini gösteremediklerinin farkında ve bu sefer işleri aceleye getirmenin gerek olmadığını düşündüğünü belirtti.

Marko, Japon pilotu yarattığı etkiden dolayı övdü ancak Red Bull’un sabırlı davranmaya hazır olduğunu da ekledi.

Tsunoda hakkında konuşan Marko, ’’Sürüş şekli harika, adeta aracı uçuruyor.’’

‘’Çok karizmatik biri, çok da eğlenceli. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz.’’ dedi.

Red Bull’un 2022’deki sürücü kadrosu hakkında soru sorulan Marko, ‘’23 yarışın ilkini geçirdik. İşlerin nasıl ilerleyeceğine bakalım.’’

‘’Yuki’nin içinde bir elmas var. Onu yakmayacağız. Onun gösterdiği gelişime bakacağız ve zamanlı bir şekilde kararımızı vereceğiz.’’ yanıtını verdi.

Sergio Perez ise Bahreyn’de karmaşık bir hafta sonu geçirdi.

Marko, yarış hızı anlamında Perez’den endişeleri olmadığını ancak Meksikalı pilot için ana konunun sıralama performansı olduğunu da belirtti.

‘’Yarış hızı, Verstappen’le aynı seviyede. Önü boş olunca, Verstappen’le aynı zamanları çıkarıyor. Ancak ne yazık ki, sıralamalarda böyle değildi.’’

‘’Olumlu şey ise, zamanının çoğunu sadece tek virajda kaybetmesiydi ve o viraj da birinci virajdı. Testlerde, üç sektörde de ortalama olarak Max’ten daha hızlıydı. Tek sorun, tek turu bir araya getirmek.’’

‘’Ancak sıralamalarda da Max’e çok yakınlaşacağına eminiz.’’