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Formula 1 / Monako GP Haberler

Marko, Tsunoda’nın talimatları dinlememesi konusunda öfkeli

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Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Yuki Tsunoda'nın Monako'daki açık talimatlara uymaması konusunda kızgın.

Marko, Tsunoda’nın talimatları dinlememesi konusunda öfkeli

Sezona hızlı başlayan ve çokça övgü toplayan Tsunoda, bunun ardından yıla tam olarak istediği gibi devam edemedi.

Japon pilot, Monako’daki perşembe günkü ikinci antrenman seansında kendini bariyerlerde buldu ve böylelikle her turun çok önemli olduğu cadde pistinde seansta sadece 11 tur atabilmiş oldu.

Ne yazık ki bu durum Marko’yu oldukça kızdırdı çünkü Tsunoda’ya, Monako’da en önemli şeyin yarış hafta sonunu bir araya getirebilmek olduğu defalarca kez söylenmişti.

Marko, basına verdiği demeçte, "Ona binlerce kez söyledik, Monako'da önemli olan tek şey var: olabildiğince mesafe tamamladık. Gerçekten biraz disiplinli olmayı öğrenmeli." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tsunoda ise bu olayının “en kötü senaryo olmadığını" söyledi.

Yaptığı hakkında konuşan Tsunoda, "[Viraja] girerken çok zorladım ve sanırım yol tutuşu kaybı yaşadım."

“Bence orada çok fazla aşınma ve rüzgardan dolayı oldukça fazla toz vardı."

“15 ile 16 [viraj] arasında aracın arka tarafının kontrolünü tamamen kaybettim ve duvara çarptım. Bu yüzden seansı noktalamak zorunda kaldım.” dedi.

Ayrıca aslında Tsunoda, 2021 gridinden daha önce hiç Monako Cadde Pistinde yarışmamış olan tek pilot.

Bu hataya rağmen, Tsunoda sabah seansında dokuzuncu en hızlı zamanı yaptı ve bu yüzden aslında perşembe günkü antrenman seanslarının genç pilot için pozitif yönleri de oldu.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Marko bu hatadan memnun olmasa da, Tsunoda için bunun bir diğer pozitif yönü de ikinci antrenman seansının kısa kesilmesiyle son antrenman seansı için iki set yumuşak lastik kalması oldu.

Japon pilot, “[Cumartesi] için iki set yumuşak lastiğimiz var."

“Bu en kötü senaryo değil, dünyanın sonu değil. Sadece cumartesi için daha sıkı hazırlanmalı ve her şeyi bir araya getirmeliyim.” dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

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