Marko: "Tsunoda'nın istikrar kazandığını düşünmüştük ama yanılmışız"

Yuki Tsunoda, ile antrenmanlar boyunca iyi bir performans sergilemiş, 1. ve 2. antrenmanlarda üçüncü, 3. antrenmanda ise yedinci olmuştu.

Japon pilot, Cumartesi günü Q3'e kalarak ilk 10'a girmeyi umuyordu ancak bunu başaramadı.

Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin 12. virajında attığı spin Tsunoda'ya pahalıya mâl oldu ve yedinci olabilecek gibi görünürken 11. sırada kaldı.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Marko, Tsunoda hakkında, “Hâlâ çok istikrarsız.”

“Yuki, Austin’de de spin attı ve şimdi sıralama turlarında yine kaza yaptı. İstikrar kazandığını düşünmüştük ama görünüşe göre öyle değilmiş. Şimdi, baskı Lawson'ın üzerinden kalktığında, bu daha da belirgin hale geliyor.” dedi.

Spin atması Tsunoda’nın bariyerlere çarpmasına neden oldu ve güncellenmiş RB'sine zarar verdi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, climbs out of his car after a crash at the end of Q2 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Marko, “Lawson gibi onun da yeni bir tabanı var ve yedek parçaları var mı bilmiyorum.”

“Eğer yeniden yapılması gerekirse, son sıralara düşer. Yani tamamen gereksiz bir kazaydı.” dedi.

Sıralama turlarının ardından medyaya konuşan Tsunoda, hâlâ kazanın nedenini sorguluyordu. Japon pilot “başlangıçta önden kilitlendiğini ve çok fazla kontrol kaybettiğini” açıkladı.

Tsunoda şunları ekledi: “Yani önümün kilitlenmesi zaten oyunun bittiği anlamına geliyordu ve virajı dönme şansım yoktu."

“İlginç olan, orada gerçekten çok zorlamadım ve hafta boyunca hiçbir turda o virajda önüm kilitlenmedi.”

“Bu yüzden şaşırdım ama yine de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirememek üzücü.”

Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde geçiş yapmak zor olduğundan, Tsunoda pazar günü puanlara ulaşmak için stratejiye güvenmesi gerektiğinin farkında. Yine de Lawson'ın Amerika Grand Prix’sinde 19. sıradan 9. sıraya yükselmesinin ardından umutlu.

Tsunoda, “Burada özellikle trafikte ve araç sıcaklığında strateji kolay olmayacak ama elimden geleni yapacağım.”

“Aracın temposunun hâlâ yerinde olduğunu düşünüyorum, umarım temiz hava ile bunu en üst düzeye çıkarabilirim.”

“Bir önceki yarışta takım arkadaşım sonuncu iken puanları topladı, yani her şey olabilir.” dedi.

Red Bull’da gelecek yıl Max Verstappen’in yanındaki koltuk için üçlü bir mücadele içinde olan Japon pilot, Meksika’da durumu tersine çevirebilmeyi umuyor.