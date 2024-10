Marko: "Tsunoda'nın istikrar kazandığını düşünmüştük ama yanılmışız"

Yuki Tsunoda, ile antrenmanlar boyunca iyi bir performans sergilemiş, 1. ve 2. antrenmanlarda üçüncü, 3. antrenmanda ise yedinci olmuştu.

Japon pilot, Cumartesi günü Q3'e kalarak ilk 10'a girmeyi umuyordu ancak bunu başaramadı.

Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin 12. virajında attığı spin Tsunoda'ya pahalıya mâl oldu ve yedinci olabilecek gibi görünürken 11. sırada kaldı.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Marko, Tsunoda hakkında, “Hâlâ çok istikrarsız.”

“Yuki, Austin’de de spin attı ve şimdi sıralama turlarında yine kaza yaptı. İstikrar kazandığını düşünmüştük ama görünüşe göre öyle değilmiş. Şimdi, baskı Lawson'ın üzerinden kalktığında, bu daha da belirgin hale geliyor.” dedi.

Spin atması Tsunoda’nın bariyerlere çarpmasına neden oldu ve güncellenmiş RB'sine zarar verdi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, climbs out of his car after a crash at the end of Q2

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images