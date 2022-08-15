Red Bull, fırsat çıkması halinde Gasly'nin önünü kapatmayacak
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Yuki Tsunoda'dan övgüyle bahsederken, 2023 sezonunun ardından gitmek istemesi halinde Pierre Gasly'nin önünü açacaklarını söyledi.
Gasly, alt kategorilerdeki başarılarının ardından Formula 1'e Toro Rosso ile gelmiş ve ardından Max Verstappen'in yanındaki Red Bull koltuğuna geçmişti. Ancak 12 yarış sonra koltuğunu kaybetti ve o günden bu yana AlphaTauri/Toro Rosso için yarışıyor.
Red Bull'un programında yer almaya devam eden Gasly'nin sözleşmesi 2023 sonunda dolacak ve Red Bull'un deneyimli Sergio Perez'le olan anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzatmasından ötürü ana takıma geçme fırsatı çok fazla yok gibi görünüyor.
Formula 1 dünyasından pek çok isim, Gasly'nin Carlos Sainz'ın izlerini takip ederek Red Bull ailesinden ayrılması gerektiğini söylüyor.
Helmut Marko, Motorsport.com'a verdiği demeçte, Gasly'nin kontratının 2023 sonunda biteceğini ve sonrasında özgür olacağını dile getirdi.
Marko, "Gasly, 2019 Macaristan GP'de Max'ten tur yedi."
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Francois Nel
"Şimdi kesinlikle daha komple bir sürücü haline geldi ve artık kendisine daha fazla güveniyor. Fakat Max'e karşı neler yapabileceğini söylemek zor."
"Simülatöre bakarak bunu anlamak imkansız. Mesela bunun hakkında size bir hikaye anlatmalıyım; Rudy van Buren, Porsche Supercup'ta yarışıyor. 100 kg ağırlığında, 190 cm boyunca. Bu sim yarışlarında Verstappen'le yarışıyor ve en iyisi."
"Muhtemelen bir Formula 1 aracına sığamaz ve sığsa bile iyi bir yerde olamaz. Simülatör çok iyi ve sürekli geliştirilen bir araç ancak orada herhangi bir baskı yok."
"Bazen de durum zihinsel oluyor. Çok hızlı olan ama sıralama turlarda iyi olmayan sürücüler var. Perez onlardan birisi ve kariyeri boyunca hep böyle oldu."
"Perez'in sözleşmesi, Gasly'nin 2023'te Red Bull'a geçmesini engelliyor. 2024 yılı itibariyle Gasly serbest olacak."
Fırsat çıkarsa Gasly'e izin verip vermeyecekleri sorusuna Marko, "Evet, onunla İyi bir ilişkimiz var. Takım lideri olarak son birkaç yıldır AlphaTauri'de çok başarılıydı. Fakat Yuki tek turda zaten onun seviyesinde. Sadece yarışta işler pek iyi gitmiyor."
"Pierre'in sözleşmesini finansal anlamda iyileştirdik. Bunu yapmak zorunda değildik ama yaptık." cevabını verdi.
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