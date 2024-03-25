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Formula 1 Avustralya GP

Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

Helmut Marko, Yuki Tsunoda'dan Avustralya Grand Prix'sinde etkilendiğini söyledi, ancak Red Bull için düşünülmesi için "daha fazla gelişmesi" gerektiği konusunda uyardı.

Filip Cleeren Erwin Jaeggi
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı

Red Bull Content Pool

VCARB pilotu Tsunoda, Melbourne'de sıralama turlarında her iki Aston Martin'i de geçerek F1'in en üst ve en alt beş takımı arasındaki belirgin engeli aştı. Ayrıca Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı geride bırakarak Mercedes'ten George Russell'ın hemen arkasında sekizinci sırayı aldı.
Japon sürücü yarışta Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün daha hızlı Aston Martin'lerini geride tutamadı. Ancak Max Verstappen'in yarış dışı kalması sekizinci sıraya tutunmasını sağladı ve Alonso'nun cezasının ardından yedinci sıraya yükseldi.
Tsunoda'nın Melbourne performansıyla ilgili olarak Motorsport.com/Autosport'a konuşan Marko, "Her tur rekabetçiydi ve yanlış bir şey yapmadı, sakindi." dedi.
Avustralya gibi hafta sonlarının Tsunoda'nın 2025'te Sergio Perez'in Red Bull koltuğu için iddialı olmasına yardımcı olup olmadığı sorulduğunda ise Marko, "Tek bir iyi sonuç diğerlerinin de iyi olacağı anlamına gelmez."
"Yani, bu yönde düşünülebilmesi için daha fazla gelişmesi gerekiyor." dedi.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Photo by: Shameem Fahath

VCARB altıncılık mücadelesinde Haas'ı geride bırakırken, takım patronu Laurent Mekies, "Yuki hızlı ve iyi kontrol edilen bir yarış çıkararak tüm orta sıra grubunu geride bıraktı ve bize sezonun ilk puanlarını kazandırdı."
"Tüm hafta sonu boyunca bir adım bile yanlış atmadı ve sakin ve kararlı bir şekilde her seansta daha da hızlandı." dedi.
Tsunoda, 2024 aracının geçen yılki araca göre çok daha tutarlı olduğunu ve bu sayede temiz hafta sonları geçirmenin daha kolay olduğunu düşünüyor.
Tsunoda, "Her yarış haftasında kendimi sıfırlıyorum, her pistte biraz farklı performans gösteriyoruz." dedi.
"Ama aslında iyi olan şey, aracımızın performans açısından oldukça tutarlı olması, geçen yıl böyle bir durumumuz yoktu. Geçen yıl inişli çıkışlıydık, bu da güçlü yanlarımızdan biri."
"Son iki yarış sinir bozucuydu. Birkaç durum yaşandı ve puan kazanabileceğimiz bir fırsat vardı ve biz bunu kaybettik."
"Sadece temiz bir yarışa ihtiyacımız olduğunu biliyorduk ve bence bunu başardık. Hiç hata yapmadık. Bu hem benim için hem de takımın gelecek yarışlar için kendine güvenmesi açısından çok önemli." dedi.

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Filip Cleeren
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