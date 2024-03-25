Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"
Helmut Marko, Yuki Tsunoda'dan Avustralya Grand Prix'sinde etkilendiğini söyledi, ancak Red Bull için düşünülmesi için "daha fazla gelişmesi" gerektiği konusunda uyardı.
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı
Red Bull Content Pool
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, RB F1 Team
Photo by: Shameem Fahath
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