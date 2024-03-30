Marko: "Tsunoda mı gelişti yoksa Ricciardo mu yavaş?"

Sezonun ilk birkaç yarışında RB pilotu Daniel Ricciardo'nun düzenli olarak takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın gerisinde kaldığı görüldü.

Bu durum sadece Avustralyalı pilotun taraftarları için değil, Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko için de tatsız bir sürpriz oldu.

Marko, Laola1'e verdiği röportajda şöyle dedi: "Daniel'in nesi olduğu hepimizi şaşırtıyor. Sürekli olarak Yuki'den daha yavaş."

"Ricciardo için bir şeyler yolunda gitmiyor, kış testleri onun adına çok iyi geçtiği için bu şaşırtıcı.

"Şu anda Yuki açıkça daha hızlı."

"Karşılaştırmak için başka bir sürücüye ihtiyacımız var. Asıl soru şu: Yuki mi gelişti yoksa Daniel mi çok yavaşladı? Üç farklı pistteki üç yarıştan sonra bu soruya verebilecek bir yanıtımız yok."

Sergio Perez'in 2025'te Red Bull Racing'de kalma şansı sorulduğunda Marko şunları söyledi: "Sergio bu yıl üç iyi yarış çıkardı. Melbourne'de geride kalmasının nedeni hasarlı taban ve lastik aşınmasıydı."

"Sergio'nun tek zayıflığı sıralama turlarındaki hızı. Eğer bu konuda geliştirirse, onu değiştirmeyi düşünmemize gerek yok."

"Takımda onun da etkisiyle iyi bir atmosfer var".

"Uygunsuz davranışlarla" suçlanan "Horner davasının" kapanmış sayılıp sayılamayacağı sorusuna Marko şu yanıtı verdi: "Taylandlı hissedarlara göre ortada herhangi bir soru işareti yok. Bu davada başka bir şey olacak mı bilmiyorum."

"Bu, çözülmesi kolay olmayan karmaşık bir mesele."