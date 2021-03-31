Marko: "Tsunoda, F1'in 'yeni yıldızı' olacak"

Red Bull ve Honda'nın genç yıldızı Yuki Tsunoda, Bahreyn'deki ilk yarış hafta sonunda ortaya koyduğu performansla kendisine hayran bıraktırdı.

Tsunoda, testte zaten oldukça iyi turlar atmıştı ve yarışta güzel geçişler yapıp, ilk yarışında puan alan ilk Japon oldu.

Ross Brawn, Tsunoda hakkında "yıllardır Formula 1'e gelen en iyi çaylak" yorumunda bulunurken, Tsunoda'ya bir övgü de kendisini Red Bull programına alan Helmut Marko'dan geldi.

Marko, "Yuki Tsunoda yakında Formula 1'in yeni yıldızı olacak."

"Zeki ve yaşına göre çok olgun bir pilot. Mizah anlayışı olan bu sevimli 20 yaşındaki Japon çocuğu herkes çok seviyor."

"Onu Avrupa'ya getirdik ve önce Formula 3'te, sonra Formula 2'de yarıştı. Mekanik sorunlar olmasaydı, Tsunoda kolayca Formula 2'de şampiyon olabilirdi. Şimdi zaten Formula 1'e gelmiş durumda."

"159 cm uzunluğunda ve 61 kg ağırlığında, bu nedenle tüm mühendisler onunla çalışmaktan zevk alıyor. Sorunların çoğu, pedal konumuyla ilgili, bu pedalların ileri taşınması gerekiyor. Simülatör koltuğunu henüz ona göre ayarlayamadık." dedi.

Son olarak ilk sıralama turlarında geride kalmasıyla ilgili de şöyle dedi: "Sıralama turlarında takım ona yumuşak lastik vermeliydi, ki bu sayede daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. O zaman her şey onun için daha kolay olurdu."