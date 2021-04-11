Marko: "Tsunoda, F1'de yarış kazanan ilk Japon olacak"

Red Bull ve Honda'nın genç yeteneği Yuki Tsunoda, Formula 2'deki başarılı sezonunun ardından Red Bull tarafından Formula 1'e getirilmişti. Genç sürücü, AlphaTauri takımı adına yarışıyor ve çıktığı ilk yarışta puan almayı başardı.

Japon sürücü, Bahreyn'de hem yaptığı ataklarla, hem de bir çaylak olmasına rağmen hatasız sürüşüyle herkesi etkilemeyi başardı.

Deneyim kazandıkça daha da iyi olması beklenen Tsunoda'nın "yeni Verstappen" olabileceği yönünde görüşler var.

Helmut Marko da genç sürücülerinin çok başarılı olacağı görüşünde.

Tsunoda'yı Red Bull programına alan isim olan Marko, RTL'ye şöyle dedi: "Tsunoda'nın Formula 1'de yarış kazanan ilk Japon Formula 1 pilotu olacağına inanıyoruz."

"Henüz 20 yaşında ve ilk yarışında yanlış hiçbir şey yapmadı. İnanılmaz derecede iyi bir temel hızı var."

"Bahreyn'deki son turda Stroll'ü geçiş şekline bakın! 150 metre gerideydi! Yine de onu geçmeyi başardı. O, tam anlamıyla bir yarışçı. Harika bir zihniyeti var, kendisine karşı inanılamaz bir özgüveni var. Yakında podyuma çıkacağına inanıyorum."

Marko, kısa boynun Tsunoda için bir avantaj olduğu görüşünde.

"Eğer aracı ona göre uyarlarsanız, bu kesinlikle bir avantaj. 1,59 boyunda ve yalnızca 61 kilo ağırlığında. Aracı ona göre uyarlamak AlphaTauri için oldukça zordu. Ayrıca simülatörü ona uygun hale getirmede de sıkıntı yaşadık Çünkü onun için özel koltuk gerekiyor, aksi takdirde sığmıyor. Durum ilk başta ideal değildi, çünkü yeterince rahat değildi."