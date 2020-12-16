Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Tsunoda çok yetenekli"

paylaşım
yorumlar
Marko: "Tsunoda çok yetenekli"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Mark, Yuki Tsunoda kararının arka planını anlattı.

Yuki Tsunoda, Formula 2'deki ilk yılında harika bir performans gösterdi ve üçüncü bitirdiği yılın ardından AlphaTauri ile F1'e geçecek.

Japon pilot, yarış içerisindeki harika taklarıyla ön plana çıktı ve ayrıca tek tur temposu da çok iyiydi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Japon sürücünün pek çok artısı olduğunu düşünüyor.

Marko, "Red Bull ve Honda arasındaki ortaklık başladığında, bir Japon sürücüye ihtiyacımız olduğu belli oldu. Motor sporları şefi ile konuştum ve aklında hızlı bir -Japon- pilot olup olmadığını sordum. Bana üç sürücüden oluşan bir liste verdi. Sonuçlara göre Yuki Tsunoda'yı seçtim."

"Onu testler için Avrupa'ya getirdik. Budapeşte'de Formula 3 aracının direksiyonuna geçti ve hemen mükemmel bir hız ortaya koyarak iyi bir izlenim bıraktı. O noktada Yuki'nin ihtiyacımız olan sürücü olduğunu fark ettik."

"Japonlar korkusuzlukları ve cesur yaklaşımlarıyla biliniyor. Bu, sadece motor sporları için değil, diğer pek çok iş için geçerli."

"Yuki, yarışı ilk virajda veya ilk turda kazanmanın imkansız olduğunu anladı. Lastiklerin davranışını anlamanız gerekiyor ve o, bunu iyi şekilde öğrendi. Eğer geçiş yapması gerekiyorsa da o zaman harika ataklar yapıyor."

"Çok hızlı, genç ama akıllı bir pilot. Yarış yeteneğine ek olarak, karizması da var ve bu sadece Formula 1'e değil Japonya'ya da çok şey katabilir." dedi.

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor

Önceki haber

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

Force India'yı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Mazepin, davayı kaybetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Force India'yı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Mazepin, davayı kaybetti

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, ikinci pilotunu cuma günü açıklayabilir

Marko: "Tsunoda çok yetenekli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Tsunoda çok yetenekli"

Son Haberler

Marko: "Tsunoda çok yetenekli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Tsunoda çok yetenekli"

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor

Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"

Aitken ve Nissany, Williams ile son test gününden mutlu ayrıldılar
F1 Formula 1 / Son dakika

Aitken ve Nissany, Williams ile son test gününden mutlu ayrıldılar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

21s
2
Formula 1

Force India'yı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Mazepin, davayı kaybetti

4s
3
Formula 1

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı

1g
4
Formula 1

Ricciardo: "Abu Dhabi pist düzeni değiştirilmeli"

5s
5
Formula 1

Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"

1s

Son Haberler

Marko: "Tsunoda çok yetenekli"
F1

Marko: "Tsunoda çok yetenekli"

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor
F1

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor

Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"
F1

Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"

Aitken ve Nissany, Williams ile son test gününden mutlu ayrıldılar
F1

Aitken ve Nissany, Williams ile son test gününden mutlu ayrıldılar

Force India'yı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Mazepin, davayı kaybetti
F1

Force India'yı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Mazepin, davayı kaybetti

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.