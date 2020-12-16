Marko: "Tsunoda çok yetenekli"

Yuki Tsunoda, Formula 2'deki ilk yılında harika bir performans gösterdi ve üçüncü bitirdiği yılın ardından AlphaTauri ile F1'e geçecek.

Japon pilot, yarış içerisindeki harika taklarıyla ön plana çıktı ve ayrıca tek tur temposu da çok iyiydi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Japon sürücünün pek çok artısı olduğunu düşünüyor.

Marko, "Red Bull ve Honda arasındaki ortaklık başladığında, bir Japon sürücüye ihtiyacımız olduğu belli oldu. Motor sporları şefi ile konuştum ve aklında hızlı bir -Japon- pilot olup olmadığını sordum. Bana üç sürücüden oluşan bir liste verdi. Sonuçlara göre Yuki Tsunoda'yı seçtim."

"Onu testler için Avrupa'ya getirdik. Budapeşte'de Formula 3 aracının direksiyonuna geçti ve hemen mükemmel bir hız ortaya koyarak iyi bir izlenim bıraktı. O noktada Yuki'nin ihtiyacımız olan sürücü olduğunu fark ettik."

"Japonlar korkusuzlukları ve cesur yaklaşımlarıyla biliniyor. Bu, sadece motor sporları için değil, diğer pek çok iş için geçerli."

"Yuki, yarışı ilk virajda veya ilk turda kazanmanın imkansız olduğunu anladı. Lastiklerin davranışını anlamanız gerekiyor ve o, bunu iyi şekilde öğrendi. Eğer geçiş yapması gerekiyorsa da o zaman harika ataklar yapıyor."

"Çok hızlı, genç ama akıllı bir pilot. Yarış yeteneğine ek olarak, karizması da var ve bu sadece Formula 1'e değil Japonya'ya da çok şey katabilir." dedi.