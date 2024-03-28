Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Yuki Tsunoda, genç yaşta F1'e giren isimlerden birisiydi ve başlangıçta hem çok öfkeliydi hem de hatalar yapıyordu.

Bu yıla çok iyi başlayan Japon pilot, Avustralya'da yedinci olarak takımına çok değerli puanlar getirmeyi başardı.

Bu performans da Speedweek'e konuşan Helmut Marko'dan övdü aldı.

Red Bull'un danışmanı şöyle konuştu: "Daniel hızını artırdı fakat Yuki çok yüksek bir seviyede, hatasız bir sürüş sergiliyor."

"Franz Tost ve ben ona hep inandık. Hızından asla şüphe duymadık. Yuki'nin temel sorunu kontrol eksikliği, öfke ve hata yapma eğilimiydi."

"Bu sezon bunların hepsi ortadan kalktı."

"Yuki çok genç yaşta Avrupa'ya geldi ve bu bir Japon için çok zor oldu çünkü bizim onlara kıyasla çok farklı bir hayatımız var."

"Ancak şimdi işler iyi gidiyor ve Yuki sürücü piyasasında fark edilmeye başladı."

Marko sonrasında şöyle devam etti: "Yedincilik Racing Bulls için çok önemli. Son beş takım için puan almak inanılmaz zor, bu yüzden Williams'ın Logan Sargeant'ın aracını Alex Albon'a verme kararını anlıyorum."

"Albon çok daha güçlü bir sürücü ve kazanılan bir puan takıma on milyon dolar kazandırabilir"

"Bu anlamda Williams mantıklı bir karar verdi."