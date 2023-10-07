Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen üst üste üçüncü kez Formula 1 şampiyonu olduğuna hâlâ inanamıyor.
Max Verstappen'in üçüncü Formula 1 şampiyonluğunu elde ettiği Katar'da, yarışın ardından büyük bir kutlama vardı.
İkinci sırada tamamladığı sprint yarışının ardından arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu alan Verstappen, tarihte üç kez şampiyon olan 10 ismin arasına katıldı.
Kutlamalarda yer alan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra Viaplay'e gururla "İnanılmaz!"
"Elbette tamamen mutlu değilim. Güvenlik aracı maalesef stratejimizi mahvetti, aksi takdirde kazanabilirdik. Fakat biz dünya şampiyonuyuz, önemli olan da bu."
"Max'i 10 yıldır tanıyorum ve her zaman şaşırıyorum, bunun sonu yok."
"Bu böyle devam edip gidiyor. İnanılmaz bir şey." dedi.
Verstappen şampiyonluğu sprint yarışında kazandığı için, pazar günkü yarışa şampiyon olarak çıkacak.
Bu gece küçük bir parti vereceklerini söyleyen Marko, yarın ana yarış yapılacağı için kendilerini "dağıtmayacaklarını" ekledi.
Marko, "Şimdi otelde küçük bir parti vereceğiz ama uzun sürmeyecek çünkü yarınki yarışı kazanmak istiyoruz."
"Bu yüzden iyi durumda kalmak zorundayız. Tamamen odaklanmış olacağız." dedi.
Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"
Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı" Marko: "Alonso tansiyonumu fırlattı"
Marko: "Red Bull'un avantajı RB19 değil, Verstappen'den kaynaklanıyor"
Marko: "Red Bull'un avantajı RB19 değil, Verstappen'den kaynaklanıyor" Marko: "Red Bull'un avantajı RB19 değil, Verstappen'den kaynaklanıyor"
Marko: "Verstappen bir noktada 'hepsi bu kadar, ben gidiyorum' diyebilir"
Marko: "Verstappen bir noktada 'hepsi bu kadar, ben gidiyorum' diyebilir" Marko: "Verstappen bir noktada 'hepsi bu kadar, ben gidiyorum' diyebilir"
Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"
Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması" Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"
Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak
Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak Perez Katar GP'ye pit yolundan başlayacak ve muhtemelen ekstra ceza alacak
Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"
Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum" Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"
Son Haberler
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar