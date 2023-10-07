Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Max Verstappen'in üçüncü Formula 1 şampiyonluğunu elde ettiği Katar'da, yarışın ardından büyük bir kutlama vardı.

İkinci sırada tamamladığı sprint yarışının ardından arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu alan Verstappen, tarihte üç kez şampiyon olan 10 ismin arasına katıldı.

Kutlamalarda yer alan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra Viaplay'e gururla "İnanılmaz!"

"Elbette tamamen mutlu değilim. Güvenlik aracı maalesef stratejimizi mahvetti, aksi takdirde kazanabilirdik. Fakat biz dünya şampiyonuyuz, önemli olan da bu."

"Max'i 10 yıldır tanıyorum ve her zaman şaşırıyorum, bunun sonu yok."

"Bu böyle devam edip gidiyor. İnanılmaz bir şey." dedi.

Verstappen şampiyonluğu sprint yarışında kazandığı için, pazar günkü yarışa şampiyon olarak çıkacak.

Bu gece küçük bir parti vereceklerini söyleyen Marko, yarın ana yarış yapılacağı için kendilerini "dağıtmayacaklarını" ekledi.

Marko, "Şimdi otelde küçük bir parti vereceğiz ama uzun sürmeyecek çünkü yarınki yarışı kazanmak istiyoruz."

"Bu yüzden iyi durumda kalmak zorundayız. Tamamen odaklanmış olacağız." dedi.