Marko, Tost'un genç sürücülerin gelişiminde önemli rol oynadığını düşünüyor
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Franz Tost'un AlphaTauri'de geçirdiği dönemde genç sürücülerin gelişiminde büyük rol oynadığını dile getirdi.
Franz Tost, 2006 yılından bu yana yürüttüğü AlphaTauri/Toro Rosso takım patronluğu görevini geçen yılın sonunda resmen bıraktı.
Bu süreçte Red Bull bünyesinde Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Max Verstappen ve daha pek çok önemli isim yetişti.
Hepsiyle yakından çalışan Tost, geçmişte Michael Schumacher'le de çalışma deneyimine sahipti.
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, pek çok genç sürücüyle çalışan Tost'un çalışmalarını övdü.
Marko, Alman Sky kanalına verdiği demeçte, "İki dünya şampiyonu da dahil olmak üzere pek çok sürücü Franz'ın okulundan geçti."
"Franz her zaman genç bir sürücünün Formula 1'e hazırlanmak için üç yıla ihtiyacı olduğunu söylerdi. Ancak ben ona Sebastian Vettel ve Max Verstappen'in üç yıla ihtiyacı olmadığını söyledim."
"Bir yıllık hazırlık onlar için yeterliydi."
"Her halükarda Franz'a minnettarız. Onun çalışmaları sayesinde Red Bull'a geçer geçmez şampiyonluk için savaşmaya hazır hale geldiler." dedi.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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