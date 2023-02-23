Marko: "Testlerde hız saklamayacağız"

Haberi dinle

Geçen yıl takımlar sezon öncesi testlerde altı güne sahipken, bu yıl bu süre Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak tek bir testle üç güne indirildi.

Testin ilk günü Red Bull ile piste çıkan pilot Max Verstappen oldu.

Bu, Red Bull'un lansmanda gerçek aracı sergilememeyi tercih etmesinden ve shakedown'ın 'kapalı kapılar ardında' yapılmasından dolayı taraftarların ve rakiplerin yeni RB19'u ilk kez göreceği test oldu.

Bu nedenle Perşembe sabahı ilk kez görücüye çıktığında tüm gözler yeni RB19'un üzerindeydi; yeni Red Bull, aracın ortasına kadar uzanan bir alt kısım ile ilginç bir sidepod tasarımına sahip.

Red Bull danışmanı Marko, F1 Insider'a şunları söyledi: "Sadece üç günümüz var. Burada büyük fonksiyon testleri yapamazsınız, aracı mümkün olduğunca çabuk ayarlamanız gerekir."

"Bir hafta sonraki ilk yarışta, hem sıralama turları hem de yarış için hafta sonuna hangi araç ayarıyla başlayacağınızı bilmeniz önemli."

Marko, takımların sezon öncesi testlerin ilk gününden itibaren işe koyulacağına inansa da, Bahreyn'deki ilk sıralama seansından önce motorlarını tamamen açmayacaklarını kabul ediyor.

Marko, "Bahreyn'deki sıralama seansında herkes elindekini gösterecek. Ancak test süresinin kısa olması nedeniyle, eskisine göre çok daha az hareket alanı var." dedi.

Tüm bunların yanı sıra Red Bull sezona, rüzgar tüneli süresinin azaltılmasını da içeren bütçe sınırı cezasının etkilerini hissederek başlıyor.

Mechanics push the Max Verstappen Red Bull Racing RB19 the pit lane Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Buna rağmen Mercedes'in eski motor sporları şefi Norbert Haug, Red Bull'un yine lider takım olacağını düşünüyor.

Haug, "Red Bull 2022 sezonunun ikinci yarısında en iyi araca sahipti."

"Ve geçen yıl son derece güçlü olan Max Verstappen daha da kötüye gitmeyecek, diğer takımlar için çıta çok yüksek."

Marko, bu yoruma katıldığını belirterek, "İşleyen bir paketimiz var. Eğer sorun yaşasaydık, kısıtlamalar bizi kesinlikle daha fazla etkilerdi. Mühendisler için de bu 'iyi bir disiplin önlemi' denebilir. Rüzgar tünelinde test edilebilmesi için yeni bir fikrin iyi bir temeli olması ve gerekçelendirilmesi gerekiyor." dedi.

RB19 aracının tasarımında, griddeki diğer araçlara göre daha az siyah bölüm var. Karbon görünümünün olmaması, RB19'un ağırlık sınırında olduğunun bir göstergesi.

Marko, sözleriyle bunu doğruladı: "Ağırlık sınırındayız. Geçen yıl ne kadar aştığımız düşünüldüğünde, bunu takım için güçlü bir performans olarak sayabiliriz."

Ancak testler, Milton Keynes ekibi için oldukça sorunsuz başlamış gibi görünüyor. Marko, bunun takımda şaşkınlık yarattığını açıkladı: "Yeni araçla bu kadar erken hazır olmamız ve şu ana kadar her şeyin bu kadar sorunsuz işlemesi neredeyse korkutucu."