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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"

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Marko: "Test sonuçlarına göre Ferrari hem şasi hem de motorda geride"
Ekleyen:
, Editör
1 Tem 2020 08:22

Auto Motor und Sport ile olan son röportajında Helmut Marko, Ferrari'nin şu anda Red Bull ve Mercedes'in gerisinde kaldığını belirtti.

Red Bull'un danışmanı Helmut Maro, Almanya Auto Motor und Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

Marko sözlerine şöyle başladı: "Tam olarak nerede olduğumuzu gerçekten bilmiyoruz. Barcelona'da Mercedes bir adım önceydi. Melbourne'e Barcelona'da bulunduğumuz seviyenin üzerinde bir araç getirecektik ve ayrıca Barcelona'daki yarışta ilk büyük güncellememiz olacaktı. Şimdi ikinci büyük güncellemeyle Spielberg'e geliyoruz. Her şey CFD, simülasyon ve rüzgar tüneli verilerine dayanıyor. Eğer bir hata varsa, bunu cuma gününe kadar bilemeyeceğiz. Ancak bu belirsizlik herkes için geçerli. Honda, motor tarafında ilerleme kaydetmeyi başardı ama diğerlerinin ne kadar geliştiğini bilmiyoruz. Bu bir güncelleme değil, Melbourne'deki aracın revize edilmiş çok daha güçlü bir versiyonu."

"Şampiyonada Hamilton ve Verstappen arasında bir mücadele olacağını düşünüyorum. Şampiyonluk için ikisi çekişmeli, ama Hamilton'ın ufak bir avantajı var. Ayrıca bu yıl kaç yarış olacağını bilmiyoruz. On veya 15 yarış olması fark yaratıyor. Eğer sadece 10 yarış varsa ilk andan itibaren saldırmamız gerekiyor. Ama olası bir hata veya sorun da çok pahalıya patlayacak. Tamamen saldırmalısınız ama hiçbir şeyi riske etmemelisiniz. İnanılmaz derecede hızlı tepkiler vermelisiniz çünkü çok kısa sürede çok sayıda yarış yapılacak. Sonra aniden koronavirüs vakaları artabilir ve her şey tepetaklak olabilir."

"Pek çok belirsizlik var ve planlama yapmak zor. Daha fazla esneklik gerekiyor. Kimin daha fazla baskı altında olacağını göreceğiz. Verstappen'i tüm zamanların en genç şampiyonu yapmak istiyoruz. Diğer tarafta Mercedes, güç dengesini değiştirebilecek değişiklikler öncesinde yedinci şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Daha az baskı hisseden taraf kazanabilir. Çok fazla baskı var. Bizim için olumlu olan şey, son birkaç yıldır sezonun orta kısmında iyi olmamız. 2020 sezonu da yıl ortasında başlıyor. Bu, bizim için küçük bir psikolojik avantaj olabilir."

"Ferrari'ye gelirsek, test sonuçlarına baktığımda hem şasi hem de motorda geridelerdi. Hatta Vettel'in Ferrari'den ayrılma kararını da buna bağlıyorum çünkü artık bir şampiyonluk potansiyeli görmüyor."

"Yarışlar birbiri ardına yapılacak ve durum zor. Hiç bu kadar belirsizlik olmamıştı. Belki de McLaren birdenbire ön gruba yaklaşmalarını sağlayacak bir çözüm bulmuş olabilir. Ama bir sorun daha var, bütçe sınırı nedeniyle çok fazla değişilik yapmalıyız. Daha az insanla daha verimli olmalıyız. Eğer sezon başında geride kalırsak geri dönmek için elimizden geleni yapmalıyız. Gelecek yıl temelde aynı araca sahip olacağız. Son güne kadar tam kapasitede çalışmamız gerekecek. Bütçe sınırı için kademeli bir hazırlık yapıyoruz."

"Bütçe sınırından memnunuz. Bu düşüşe yönelik verdiğimiz oylar belirleyici oldu. Ferrari ve Mercedes'i destekleseydik, sınırlama daha yumuşak olurdu."

Alex Albon'un bu yıl ne yapması gerektiği sorusuna, "Koltuğunu kazanmak zorunda." yanıtını verirken, Vettel'in F1'de kalıp kalmayacağı sorusuna, "Umarım. Ama en iyi takımlarda yer alırsa mantıklı. Stuttgart'taki arkadaşları olumsuz görünüyor. Mevcut şartlarda bizim için de bir olasılık yok." yanıtını verdi. 

AlphaTauri'nin nerede olacağıyla ilgili, "Bence orta gruptaki mücadele inanılmaz yakın olacak. Muhtemelen McLaren seviyesinde olmayacaklar. Bana göre iyi bir adım attılar. AlphaTarri, Renault'yu zorlarsa mutlu olurum. Onlar da yeni parçalar getiriyor. Imola'daki çekim gününde denediler." dedi.

Son olarak Racign Point'le ilgili, "Bu Mercedes'in bir kopyası değil, orijinali!" dedi.

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Editör Kemal Şengül

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