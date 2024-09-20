Marko: "Tempomuz Colapinto ile aynı"
Helmut Marko, Max Verstappen'in aracında yaşadığı sorunlardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in aracında ciddi sorunlar yaşandığını ve şu anki durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.
"Max'in aracında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ne yumuşak ne de sert lastikte tutuşu var ve hiç denge yok."
"Şu anki durumun çok endişe verici olduğunu söyleyebilirim. Her halükarda şimdi biraz daha radikal bir şeyler denemek zorundayız."
"Bakü'den sonra biraz daha iyi bir performans beklemiştik ancak şu anki tempomuz Colapinto ile aynı seviyede."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Marko: "Newey ve Marshall'ın ayrılması ana sorunumuz değil"
Verstappen: "Red Bull'un Singapur'da kazanmak için 'küçük bir mucizeye' ihtiyacı var"
Verstappen, 's***' dediği için FIA'dan ceza aldı
Verstappen, 'küfürlü' demeci yüzünden FIA'ya çağrıldı!
Son Haberler
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar