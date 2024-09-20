Marko: "Tempomuz Colapinto ile aynı"

Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in aracında ciddi sorunlar yaşandığını ve şu anki durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.



"Max'in aracında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ne yumuşak ne de sert lastikte tutuşu var ve hiç denge yok."



"Şu anki durumun çok endişe verici olduğunu söyleyebilirim. Her halükarda şimdi biraz daha radikal bir şeyler denemek zorundayız."



"Bakü'den sonra biraz daha iyi bir performans beklemiştik ancak şu anki tempomuz Colapinto ile aynı seviyede."