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Formula 1 Singapur GP

Marko: "Tempomuz Colapinto ile aynı"

Helmut Marko, Max Verstappen'in aracında yaşadığı sorunlardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in aracında ciddi sorunlar yaşandığını ve şu anki durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.

"Max'in aracında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ne yumuşak ne de sert lastikte tutuşu var ve hiç denge yok."

"Şu anki durumun çok endişe verici olduğunu söyleyebilirim. Her halükarda şimdi biraz daha radikal bir şeyler denemek zorundayız."

"Bakü'den sonra biraz daha iyi bir performans beklemiştik ancak şu anki tempomuz Colapinto ile aynı seviyede."

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